Lot - Foire Forestière du Lot le 28 septembre 2024

Jamais les enjeux autour de la forêt et du bois n’ont été aussi forts, et pourtant, des crispations perdurent autour de cette filière forêt-bois, parfois mal perçue, souvent méconnue.

Bois d’œuvre pour la construction et l’artisanat, bois énergie, biodiversité, stockage carbone, qualité de l’air, lutte contre l’érosion et les inondations, et activités de loisir, autant d’aménités liées à la forêt qui peuvent et doivent cohabiter. C’est tout l’enjeu de la Foire Forestière du Lot, qui a pour objectif principal de sensibiliser les lotois à la multifonctionnalité de la forêt, avec en toile de fond le changement climatique et la transition écologique. En effet, les défis sont multiples et les usages de la forêt et du bois doivent être complémentaires.

Venez découvrir les professionnels et associations qui travaillent sur la filière forêt, sur leurs stands ou en assistant à l'une des nombreuses animations prévues: balades en forêt, démsontrations d'opérations sylvicoles, d'artisans, grimpe d'arbre et jeux pour les enfants, spectacles, conférences, et bien d'autres animations prévues sur les stands.

La Foire Forestière du Lot a lieu cette année le samedi 28 septembre au lac du Tolerme, évènement gratut et festif, avec restuaration et buvette pour faire de ce temps fort de la filière un vrai moment festif et familial!