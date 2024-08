Haute-Garonne - Le SDEHG innove avec un nouveau portail de suivi des travaux pour les communes

Le Syndicat Départemental d’Energie de la Haute-Garonne (SDEHG) assure chaque année la maîtrise d'ouvrage d’environ 3 000 opérations pour 585 communes haut-garonnaises.

Dans une démarche d’amélioration continue du service apporté aux communes, notamment en matière d’information sur l’avancement des travaux, le SDEHG a développé un nouveau portail de suivi des travaux à destination des élus communaux.

Thierry Suaud, Président du SDEHG : « Parce que la qualité du service rendu aux communes est au cœur de nos préoccupations quotidiennes, le SDEHG s’adapte et innove en proposant aux communes un nouveau portail de suivi des travaux. Les élus municipaux pourront désormais suivre avec précision l’avancement des opérations menées par le SDEHG sur leur commune. La solution informatique retenue est innovante car basée sur une technologie « sans codage » ou « no code », garantissant de plus la souveraineté des données par son hébergement en France. Grâce à ce choix technologique, l’interface pourra être continuellement améliorée en fonction des suggestions des différents utilisateurs. Nous sommes particulièrement fiers de présenter ce nouvel outil qui est le fruit d’un travail collaboratif initié par le service informatique en partenariat avec les services techniques du SDEHG, les entreprises en charge des travaux et les élus communaux. »

Le nouveau portail de suivi des travaux offre les fonctionnalités suivantes :

Un accès sécurisé par mot de passe individuel,

Un accès permanent à distance avec un smartphone ou un ordinateur,

Une interface ergonomique et une facilité d’utilisation pour tous,

Le suivi de l’avancement des différentes opérations sollicitées par la commune au SDEHG (travaux d’éclairage public, effacements et renforcements des réseaux, branchements électriques, diagnostics énergétiques, ombrières photovoltaïques, etc.),

Un planning des travaux programmés sur la commune présenté sous forme d’agenda,

Une carte de localisation des opérations en cours,

Le rappel des coordonnées des interlocuteurs dédiés à la commune et les contacts utiles,

L’exportation d’un état des opérations en cours.

>>> Pour découvrir le nouveau portail de suivi des travaux