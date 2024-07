Pyrénées-Orientales - A Thuir, la DDHC de 1789 au menu des Cogitations estivales prométhéennes de La France Insoumise

La France Insoumise organise, en partenariat avec l’AGAUREPS-Prométhée, mardi 30 juillet 2024 à Thuir la 3° édition des « Cogitations estivales prométhéennes ». Il s’agit d’un moment de formation militante et d’éducation populaire traitant d’un sujet historique possédant une résonance et une actualité politiques.

Elles porteront sur la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789. Elles se dérouleront à la Maison du Citoyen, salle des aînés (avenue du docteur Ecoiffier), à partir de 19 heures. La conférence / débat, intitulée « La DDHC de 1789 : la République héritière et héritage de la Révolution », sera animée par Francis DASPE, animateur de La France Insoumise et Secrétaire général de l’AGAUREPS-Prométhée.

La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (DDHC) du 26 août 1789 fait partie du bloc de constitutionnalité fondant la devise républicaine « Liberté Egalité Fraternité ». Régulièrement invoquée sans forcément savoir ce qu’elle contient, elle est trop souvent mal comprise, détournée, contournée à des fins d’instrumentalisation notamment par ceux qui récusent pourtant l’héritage concret de la Révolution française.

Dans cette période de grandes confusions idéologiques, il apparaît nécessaire et bienvenu de rappeler que la République est héritière et héritage de la Révolution.

