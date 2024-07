SAINT GILLES - Exposition GentillYES par Joris Brantuas

Du 1er août au 22 septembre 2024, le Pavillon de la Culture et du Patrimoine accueillera de l’art contemporain avec un artiste Saint-Gillois que beaucoup connaissent : Joris Brantuas dans une exposition hors normes intitulée « gentillYES ».

Âgé de 45 ans, cet inclassable dans le monde de l’art contemporain est parfois qualifié d’hyperréaliste des tâches.

Ce Saint-Gillois a déjà à son actif de nombreuses performances et plus de trois cents expositions à travers le monde. Avec sa vision kaléidoscopique du monde, il propose des peintures modernes, colorées qu’il définit comme de l’abstraction libre. Il coordonne aussi, à Monaco, un lieu d’artistes non-commercial où chaque semaine de nouveaux créateurs viennent présenter des situations.

Au-delà de la présentation de ses peintures dans un cadre atypique, c’est la liberté que lui laisse la municipalité de Saint-Gilles qui l’a séduit dans ce projet et sa collaboration avec le commissaire d’exposition Stéphane IBARS qui assure déjà la programmation artistique et culturelle de la Collection Lambert à Avignon.

Le pavillon n’est pas un lieu d’exposition à proprement parler mais il permet de créer une mise en lumière des œuvres de manière différente.

L’entrée au Pavillon de la culture et du Patrimoine de Saint-Gilles sera libre et gratuite du jeudi au dimanche de 15h à 20h.

Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter le pavillon de la culture et du patrimoine par téléphone au 04 34 39 58 21 ou par mail : pavillon-culture-patrimoine@saint-gilles.fr