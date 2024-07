Castelsarrasin - Au cœur de l'été, un rendez-vous festif… et combatif

« Nous venons de vivre des moments à la fois exaltants et difficiles et nous, communistes, avons pris nos responsabilités pour faire gagner une certaine idée de la gauche et de ses valeurs. Nous étions sur le terrain avant ces élections, pendant et nous sommes toujours debouts et déterminés après ». Des mots prononcés par Maximilien Reynès Dupleix, secrétaire de la section de Castelsarrasin devant une quarantaine de communistes réunis pour la traditionnelle après-midi parties de grillades et de parties de pétanque qui marque le début de la pause estivale.

En ce dimanche après-midi au foyer de Gandalou, le rendez-vous annuel au cœur de l’été a permis aux militants de profiter d’un moment convivial, d’échanger sur la période électorale écoulée et les perspectives d’une rentrée qui s’annonce tout aussi dense.

« Les basses manœuvres politiques de la droite, des macronistes et du patronat pour empêcher la mise en place du programme social du Nouveau Front Populaire ouvrent en grand les portes du pouvoir à l’extrême-droite. C’est intolérable. Le pire serait l’échec de la mise en place d’un gouvernement de gauche avec son cortège de déceptions. Seule l’intervention sociale, syndicale et populaire pourra garantir le respect du vote citoyen », a analysé Maximilien durant son propos d’accueil. Les participants ont ensuite poursuivi les discussions avec un esprit combatif et convivial, « loin des clichés de communistes effondrés », autour d’un verre de l’amitié et de quelques grillades.

Une ébauche de calendrier est d’ores et déjà posé en vue de la rentrée avec la Fête du journal L’Humanité en perspective, à laquelle participeront de nombreux militants, mais aussi la poursuite des matinées de l’université permanente, la présentation de l’exposition sur « Manouchian » au mois d’octobre, et la reprise de la permanence à l’Espace Métais tous les jeudis dès la mi-août.

« Les communistes restent combatifs et ne se laisseront pas voler le droit pour tous de vivre mieux », résume Pascal qui a adhéré au PCF cette année suite à l’immense espoir levé par le Nouveau Front Populaire. « Construire et partager une perspective politique pour nos quartiers et nos villages, c’est le meilleur moyen de combattre toutes les idées nauséabondes ».