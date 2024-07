Hautes-Pyrénées - Rendez-vous à la Maison des vins de Madiran pour la soirée Vins & Copains

Ce mercredi 24 juillet de 19h à 23h, les vignerons de Madiran et de Pacherenc du Vic-Bilh donnent rendez-vous au grand public pour la soirée Vins & Copains. Au coeur du parc du prieuré de Madiran, la soirée sera placée sous le signe de la convivialité.

Au programme :

Bar à vins : animé par les vignerons

Concert : Just the two of us, un duo basse/chant qui nous transporte dans leur univers où se mêle la basse tantôt rythmique, tantôt mélodique de Laurent et la voix chaude et sensuelle de Claudia pour vous faire redécouvrir des morceaux incontournables pop, soul et funky

Food trucks : Andron Foodtruck et O’Truck raviront les papilles

Informations complètes : https://madiran-pacherenc.com/blog/2024/06/25/soirees-vins-copains-2024/