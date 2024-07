Gaillac - FÊTE DES VINS DE GAILLAC : UNE GRANDE FÊTE POPULAIRE AU COEUR DES VIGNOBLES DU SUD-OUEST

À Gaillac (81), place forte de la viticulture française, la culture du vin se fond naturellement dans un art de vivre inscrit dans les valeurs du Sud-Ouest: l’hospitalité, le partage et le goût des bonnes choses. Chaque année, le point d’orgue en est la Fête des Vins de Gaillac qui rassemble les vignerons et les amoureux du Sud-Ouest.

Pour l’occasion, les vignerons prendront possession du magnifique parc de Foucaud.

Au programme : un village de 45 vignerons qui feront découvrir les différentes spécialités du vignoble de Gaillac, des ateliers d’initiation à la dégustation, des ateliers de perception des goûts et des odeurs, des sessions mêlant yoga et dégustation de vin, des jeux en bois, un escape game, une chasse aux trésors (nouveauté) et bien sûr de quoi se restaurer avec des food trucks gastronomiques et un marché fermier qui mettra à l’honneur les producteurs et artisans tarnais.

Le parc de Foucaud vibrera aussi tous les soirs avec des animations musicales qui feront danser les foules. Le final du week-end : un gigantesque feu d’artifice tiré au-dessus du château le dimanche à 23h30 !

Informations complètes : https://www.fete-vins-gaillac.com/