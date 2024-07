BASSIN DE THAU - Expédition Zéro – Lagune de Thau – Episode 3 – Arrivée à bon port !

Expédition Zéro – Lagune de Thau – Episode 3 – Arrivée à bon port !

Le 08 juin dernier, l’épisode 3 de l’opération « Expédition Zéro – Lagune de Thau » s’est déroulé, amenant ce dispositif de rencontre avec les habitants au terme de son itinéraire. Près de 60 personnes ont répondu présentes pour la dernière édition de cette marché apprenante, qui s’est tenue cette fois sur les bords urbains et industriels de Sète.

Pour donner le ton et le rythme nécessaires, l’association Merversible*, aux côtés du SMBT depuis le début, avait une fois de plus imaginé des ateliers et temps d’échanges sensibles, poétiques et alternatifs. De la danse de l’étang en passant par des œuvres exposées et des rencontres insolites d’habitants, chacun pouvait picorer, chemin faisant, les ingrédients de ce futur parcours. Parmi les contraintes et enjeux à l’œuvre, s’entremêlent des sujets tels que la gestion croisée des usages, le respect, l’aménagement, l’évitement de fonciers privés, la gestion de risques divers. Beaucoup d’éléments ont été passé en revue et mis en perspective, notamment via des vues aériennes. Egalement engagé pour l’occasion par le SMBT, Simon Nancy, de l’entreprise « En-haut », proposait en effet aux participants une lecture de paysage vue par drone, pour mieux cerner la dimension systémique de ce projet de sentier et de ses nombreux paradoxes.

Au passage de la pointe courte, en pleine festivité, les habitants de l’emblématique quartier sont venus rappeler aux marcheurs l’histoire des pointus, leur relation à la lagune, les traditions, les bonnes pratiques – et les erreurs aussi – qui ont permis à ceux d’ici de fonder leur identité, de revendiquer cette authenticité et de protéger cet environnement qui leur est si cher. La matinale s’est conclue par une « escapade » le long des clôtures des sites industriels du Parc Aquatechnique. Grâce à la complicité d’un exploitant, le groupe a pu entendre les perceptions, joies et mésaventures racontées par un exploitant professionnel d’un site à fleur d’eau. Merversible et le SMBT ont proposé aux explorateurs d’un jour de conclure cette expérience dans une friche industrielle, aimablement ouverte ce jour-là au public et mise à disposition par Sète Agglopole Méditerranée. Une structure éphémère – un bar japonais typique, appelé « Izakaya », à ciel ouvert – installé pour l’occasion, a permis à tous de s’asseoir et de partager une collation, tout en engageant une conversation à cœur ouvert sur les points d’étonnement de cette matinale.

Expédition Zéro – Les grands enseignements

Ces trois marches ont confirmé ou fait émergé les signaux faibles mais concordants avec ceux identifiés dans le cadre de l’étude menée en parallèle par le SMBT, via un bureau d’études. La démarche dans son ensemble a mobilisé les associations, experts, élus et acteurs des collectivités du territoire, chasseurs, pêcheurs, conchyliculteurs… La consultation a été large, les groupes et les discussions se sont avérés passionnés, voire âpres parfois, mais tous les avis et témoignages ont été donnés, entendus, partagés, discutés… De nombreux points de vigilance convergents ont d’ailleurs servi de boussole au processus suivi par cette grande enquête de territoire.

Quant aux presque 200 habitants, présents lors des trois marches, leurs remarques ont également été reportées et consignées dans le rapport : le respect – et parfois l’irrespect – des promeneurs vis-à-vis de la nature, des sites et des habitations ; la nécessité d’être plus « sévère » par rapport aux manquements élémentaires – déjections canines, intrusion sur des sites privés… – ; l’optimisation des usages entre les divers utilisateurs des portions existantes – marcheurs et cyclistes notamment – ; l‘évitement total des zones naturelles sensibles de la lagune ; le recours avec parcimonie et par la concertation aux aménagements lorsqu’ils s’avèrent nécessaires ; l’identification et la maîtrise absolue des dérives potentielles de sur-tourisme, que pourrait créer cette initiative, afin par exemple de ne pas surexposer les professionnels exploitants présents sur les bords de la lagune (pêcheurs, conchyliculteurs…). En bref, cette grande aventure collective de l’expédition zéro a permis de renforcer et de donner une lecture très humanisée au travail d’étude mené en parallèle par le SMBT.

Expédition Zéro – Bilan et perspectives

A l’issue de ce printemps d’itinérance, le mois de juin a permis de consigner ces riches enseignements. Un rapport d’étude général sera remis fin juillet aux services de l’Etat. L’objectif : permettre aux autorités de se prononcer sur la mise en œuvre de ce dispositif, et prendre connaissance de manière précise et détaillée des conditionnalités dans lesquelles l’ouvrage pourrait être entrepris. De l’avis de tous les membres de ces expéditions zéro, il semble opportun de prévoir une rencontre collective, qui pourrait avoir lieu à l’issue de l’été ou au début de l’automne, afin de procéder à une lecture collégiale du rapport, des recommandations et précautions qui y sont portées et des points de vigilance qui ont été pointés au travers des investigations terrain. L’organisation de cette rencontre est en phase de planification et les équipes référentes ne manqueront pas de communiquer avec tous les intéressés dès lors que le calendrier et le contenu de la réunion seront formalisés. Bel été à tous et bon chemin à chacun !