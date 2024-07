Lozère - P.P.P.P.P Paroles Pétillantes Presque Perceptibles Partout

Après avoir exploré l’état sauvage du Causse Méjean avec les chevaux de Przewalski et la ligne ferroviaire paysagère du Cévenol à partir de la gare de Langogne, le troisième opus de la collection théâtrale P.P.P.P.P. s’intéresse à la question de l’hospitalité et du prendre soin. Chaque P.P.P.P.P. est une performance unique, créée pour et avec un lieu et ses habitant·e·s humain·e·s et non humain·e·s.

Depuis une dizaine d’années Marie Clauzade et Marion Coutarel modèlent ensemble un trait d’union singulier entre photographie et théâtre qui se déploie entre adjonctions, confrontations et dialogues. Le Centre Hospitalier François Tosquelles de Saint-Alban-sur-Limagnole est un lieu familier pour les deux artistes. Marion Coutarel y est intervenue régulièrement pour mener des ateliers théâtre auprès des patient·e·s, des soignant·e·s et y a séjourné en résidence de création. Marie Clauzade y a également mener des projets de médiation et a exposé son travail Je T(embrasse Carcasse ! au château.

Paroles Pétillantes Presque Perceptible Partout interroge ici la porosité du territoire, se demande comment "le prendre soin" habite le territoire hors des lieux dédiés, comment ça déborde ?

15h30 Descente en groupe du château jusqu’à la ferme Vincens. Sur le chemin,

des écritures au sol, des cartes postales à récupérer, un éloge de la marche.

16:00 (vraie-fausse) Conférence avec des invité·e·s : Art et Débordement

Une discussion vive autour de l’art comme vecteur de soin, de l’art brut, de témoignages d’initiatives singulières pour prendre soin de soi ou des autres. Au fur et à mesure, les rôles pourraient s’inverser, les corps se mettre en mouvement, en jeu .... ça va déborder.

Les espaces de la ferme Vincens seront habités par une pluralité de facettes du prendre soin (projection vidéos, exposition).

> Dimanche 22 septembre à 15h à Saint-Alban-sur-Limagnole

+ d'infos sur https://scenescroisees.fr/