Saint-Chely d'Apcher - AÏE BOUM ZUT, Malhabile Cie Le bureau des infinis Ouverture(s) - enchanter le vivant

Préparez-vous à rire et à trébucher avec Aïe Boum Zut – malhabile : un spectacle déambulatoire où vous apprendrez l’art de la maladresse en explorant des machines à chutes, à casse et à pertes de clés, et savourez l’échec et l’imprévu !

Aïe Boum Zut – malhabile propose aux spectateurs et spectatrices de ré-apprendre la maladresse, ils et elles pourront : déambuler au sein de machines à devenir maladroit (machines à tomber sur une peau de banane automatique, machine à casser les pots recollés) et être invités au sein de dispositifs tels que : comment perdre ses clefs ?

Ouvrez les yeux, ratez la marche et découvrez : moments de suspension et de balades , récits de maladresses, plaidoyers à la gloire de la dyspraxie, situations pour essayer d’avantage & rater pire. Aïe Boum Zut interroge par l’absurde les rapports que nous entretenons à l’échec, à l’imprévu, à la fierté de savoir se servir sans renverser.

+ d'infos sur https://scenescroisees.fr/