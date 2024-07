Lozère - LA MEMOIRE DE L'EAU - Cie Pernette à Villefort

longez dans la rêverie à la fois sensible et poétique de l’eau, à travers un voyage chorégraphique proposé par Nathalie Pernette alliant le réel à l’imaginaire.

Nathalie Pernette est formelle. Elle déteste tout ce qui a trait à l’eau. Elle n’aime pas les bains, ne sait pas nager, prend peur devant l’eau noire en pleine nuit, et ne supporte pas d’avoir la tête sous l’eau. Pourtant, audacieusement, elle imagine une chorégraphie aquatique pour quatre corps féminins face à l’élément liquide.

Toujours féminine, tantôt maternelle ou mortelle, tantôt joueuse ou furieuse, l’eau est un répertoire d’images poétiques, et fascine la chorégraphe qui compose La mémoire de l’eau. Nathalie Pernette joue avec la fluidité de l’eau pour créer une succession de tableaux tout droit sortis de l’imaginaire abyssal, de situations légères ou dramatiques. Le spectacle s’introduit comme une rêverie chorégraphique, fouillant la part sombre, légère et ludique, de cet élément primaire, essentiel et indispensable.

Les danseuses de La mémoire de l’eau épousent ce partenaire si mouvant, et tel un sabbat de sorcières, viennent troubler cet élément, créant une atmosphère marine mystique. Comme des sirènes, elles glissent sur le lac de Villefort, puis disparaissent lentement sous la surface, plongent, ressurgissent et traversent les rives pour donner à l’eau une dimension presque irréelle, fantasmagorique.

> Samedi 14 septembre à 16h au Lac de Villefort

+ d'infos sur https://scenescroisees.fr/