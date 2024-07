France - 10 ° Festival International du Film Insolite

Fanny Bastien et Geoffroy Thiebaut, Présidents de l’Association des Bâtisseurs de l’insolite et Directeurs du Festival, en partenariat avec la Mairie de Rennes-le-Château, annoncent la 10 ème édition du Festival International du Film Insolite, un rendez-vous pour les cinéphiles, amateurs, passionnés et curieux qui se tiendra dans le petit village de Rennes-le-Château, situé au centre du pays cathare, haut lieu ésotérique et vibratoire mondialement connu, ainsi que dans des sites exceptionnels de Bugarach, Quillan, Couiza, Limoux, Montazels.

" Nous avons créé ce festival pour faire rayonner cette Haute vallée de l’Aude que nous aimons tant, faire découvrir cette partie de l’Occitanie à travers l’expressivité artistique et intellectuelle."

La 10 ème édition de ce Festival est placée sous le signe des énergies nouvelles ou renouvelables, de la nature et de l’humain.

Autour de ce thème central, les festivaliers vont découvrir, pendant cinq jours et en présence d'une quarantaine d'invités réunisant des professionnels du cinéma, des scientifiques, des écrivains, des journalistes…, une sélection de films français et internationaux insolites, accompagnés de débats, ainsi que des ateliers, des conférences, des masters class, des découvertes locales et de nombreux événements singuliers.