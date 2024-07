Béziers - Action militante contre les corridas lors du passage du Tour de France à Béziers

Aujourd'hui, un militant du COLBAC (Comité de Liaison Biterrois pour l'Abolition des Corridas) a saisi l'opportunité du passage de la 16ᵉ étape du Tour de France à Béziers, sur l'avenue Wilson, pour dénoncer la barbarie des corridas.

Brandissant un panneau revendicatif portant le message "Béziers Ville de Sang - Assez de Taureaux tués - Assez de Sang Versé - Abolition des corridas", il a attiré l'attention du peloton, des voitures, des motards et du public, bénéficiant ainsi d'une visibilité significative.

Le COLBAC félicite chaleureusement ce militant pour son engagement.

L'objectif de cette action était de profiter du passage du Tour de France pour sensibiliser le public et rappeler que Béziers continue d'autoriser, de promouvoir et de financer les spectacles de sévices et cruauté sur les taureaux, malgré l'évolution de la société en matière de bien-être animal et les connaissances scientifiques sur la sensibilité et la sentience des animaux.