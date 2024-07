Saint-Chinian - La Cave de Saint-Chinian fête les 11ans de l'Art en Cave !

La coopérative va fêter le 27 juillet prochain les 11 ans de l’Art en Cave.



Voilà maintenant plus d’une décennie que ce projet unique en France a pu voir le jour. Idée folle d’associer un artiste, un vin et une cuve. Ce résultat est le fruit du partenariat entre l’agence de communication Karactère et la Cave de Saint-Chinian.



C’est maintenant 15 artistes qui sont venus exprimer leurs arts au travers de fresques ou performances artistiques. Les trois de l’édition2024 sont : BLEG, FALCO et LOUIS POUILHE. Trois conceptions de l’art aux publics divers et variés. Ils vont réaliser une fresque à six mains. Une collaboration unique dans l’histoire de l’Art en Cave.

Programme du Samedi 27 juillet 2024.



De 10h à 14h Visite de la cave et de la galerie de l’Art en Cave.

À partir de 17h, dédicaces des cuvées par les artistes et dégustation de ces bouteilles.

18h30, Cérémonie et inauguration de la fresque de la onzième édition.

À partir de 19h, bar à vins, foodtrucks.

21h00, Concert par l’orchestre Franck M

23h00, feu d’artifice.

Infos et réservations 04 67 38 28 40