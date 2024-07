Albi - Temporis Albi : Stéphanie Kerzerho s'engage pour l'emploi dans le Tarn !

Native de la région, la gérante connaît parfaitement son bassin d’emploi !

Après un début de carrière à Paris, elle a rejoint Laforêt Immobilier, où elle a fondé et dirigé sa propre agence à Albi pendant 17 ans. En quête de nouveaux défis, un bilan de compétences a révélé que l’intérim était son métier émergent, ce qui l’a conduite à découvrir Temporis. «La rencontre avec Laurence Pottier-Caudron en décembre 2023 a été le déclencheur de ce fabuleux projet. Les valeurs de ce réseau m’ont tout de suite fait écho car l’humain est au centre du débat,» explique Stéphanie.

Développement et maillage territorial : une vision claire pour l’avenir !

Stéphanie Kerzerho a des ambitions claires pour son agence Temporis à Albi. Elle souhaite devenir un acteur incontournable de l’emploi dans la région, prêt à devenir LE partenaire RH des clients entreprise tout en repondant aux attentes et compétences des clients intérimaires.

L’agence Temporis d’Albi ne sera pas seule pour longtemps. Stéphanie souhaite mailler son territoire en ouvrant des points à Castres et à Lavaur. «Nous avons de grosses structures comme le Laboratoire Fabres et l’École des Mines qui ont besoin de personnel ultra qualifié,» souligne-t-elle. En ouvrant une agence Experts & Cadres, elle souhaite offrir une gamme complète de services de recrutement, allant du généraliste au spécialisé.

L’équipe bénéficie également du soutien précieux de Martine Bertossi, la maman de la franchisé, une commerçante bien connue dans la région. «J’ai la chance d’intégrer dans mon aventure entrepreneuriale ma maman, qui est ma carte chance,» raconte Stéphanie. Son équipe est également composée de collaborateurs de longue date, comme Lucie Salacroup et Chloé Guiraud, qui apportent une expertise précieuse et une confiance absolue dans ce projet.

La gérante résume parfaitement l’esprit de son entreprise et de son équipe avec cette phrase : «Chaque famille a une histoire, bienvenue dans la nôtre.» Cette nouvelle agence Temporis à Albi est prête à écrire un nouveau chapitre de l’histoire de l’emploi dans la région, avec passion, professionnalisme et une approche profondément humaine.

Une ouverture prometteuse

Depuis son ouverture, l’agence Temporis d’Albi a déjà attiré de nombreux candidats intérimaires, grâce à son emplacement stratégique et à la notoriété de l’enseigne déjà consolidé en local par l’ancien franchisé Jean-Louis Ousset. «C’est un va-et-vient permanent de candidats intérimaires, alors que nous n’avons même pas encore communiqué sur l’ouverture. » se réjouit Stéphanie.

Temporis Albi propose des postes allant de l’intérim jusqu’au CDI, offrant ainsi une gamme complète de services RH pour soutenir la croissance des entreprises locales et accompagner les demandeurs d’emploi dans leur parcours professionnel.

L’équipe accueille les candidats du lundi au vendredi, de 8h à 12h30 et de 13h30 à 18h30 !