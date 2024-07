Pyrénées-Orientales - Embellissement de l'Espace Martin Vivès : un havre de détente pour l'été.

Pour célébrer l’été et offrir aux habitants un cadre agréable et relaxant, la commune a transformé l’Espace Martin Vivès en un véritable espace de détente. Ce projet d’embellissement a mobilisé les élus, les agents du service technique, le personnel administratif de la commune et l’Espace Jeunes qui ont travaillé de concert pendant deux journées intensives. Leur engagement a permis de réaliser cette transformation à moindre coût.

Les travaux réalisés à l’Espace Martin Vivès sont nombreux et variés, témoignant de la diversité des compétences et de l’implication des participants. Parmi les principales actions entreprises, on note :

Plantation de fleurs : Des plants de lavandes colorés, entre autres, ont été plantés, apportant une touche de fraîcheur et de vie à l’espace.

Repeinture des bancs : Les bancs ont été soigneusement repeints, offrant ainsi des assises rénovées et accueillantes pour les promeneurs.

Installation de mobilier de jardin : De nouveaux éléments de mobilier de jardin (transats, parasols, tables de pique-nique…) ainsi qu’une boîte à lire ont été installés, permettant aux visiteurs de profiter pleinement de l’espace.

Peinture des sols : Les sols ont été peints, apportant une finition esthétique et harmonieuse à l’ensemble.

L’un des aspects marquants de ce projet a été la participation des adolescents du PIJ. Leur contribution a été précieuse, non seulement pour la main-d’œuvre fournie, mais aussi pour l’esprit intergénérationnel qui a imprégné l’ensemble des travaux. Travailler aux côtés des agents et des élus a permis aux jeunes de s’impliquer activement dans la vie de leur commune et de prendre part à un projet concret et valorisant.

Avec l’été à nos portes, l’Espace Martin Vivès s’impose désormais comme un lieu de détente pour les résidents et les visiteurs de la commune. Ce projet d’embellissement est un projet visant à améliorer le cadre de vie des Solériens. La municipalité remercie chaleureusement tous les participants pour leur engagement et leur dévouement, et invite chacun à venir profiter de cet espace transformé.