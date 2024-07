Aveyron - 2 rendez-vous au cœur du vignoble de l'Aveyron !

Ne manquez pas ces 2 rendez-vous : le 19 juillet à Villefranche-de-Rouergue et le 9 août à Marcillac.

Cette année encore, les vins de l’Aveyron sont à l’honneur lors de 2 rendez-vous inratables. Les 4 appellations de l’Aveyron (AOP Marcillac, AOP Entraygues-Le Fel, AOP Estaing et AOP Côtes de Millau) et l’IGP Aveyron vous feront vivre 2 événements à la découverte du vignoble.

Les visiteurs auront le plaisir de déguster les cuvées des vignerons et déambuleront de stand en stand dans une ambiance musicale. Dégustations, animations musicales et rencontres avec les vignerons seront au programme. Ces deux rendez-vous seront l’occasion d’intronisations par l’échansonnerie de la Saint Bourrou.

Amateurs, connaisseurs et simples curieux, plongez au coeur de ces appellations phares du terroir aveyronnais ! Plus de 20 vignerons feront découvrir les secrets de leurs terroirs au travers de belles dégustations. Toute la convivialité et l’ambiance du Sud-Ouest à portée de Verre !

Infos pratiques :

- Lieux : 19 Juillet à Villefranche de Rouergue sur la Place du Saint-Jean et 9 août à la Tour de Ville à Marcillac

- Horaires : de 16h à 22h