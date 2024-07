Lozère - CONCERT SOUS ROCHE A LA GROTTE AVEN ARMAND Leïla Martial et Valentin Ceccaldi

Pour un voyage musical unique sous terre, laissez-vous emporter par le duo exceptionnel de Leïla Martial (chant) et Valentin Ceccaldi (violoncelle). Leur jazz hyper-dynamique mêle chanson, musique improvisée et influences contemporaines.

Après le succès de septembre 2023 avec Le Cri du Caire & Erik Truffaz, nous sommes ravis de renouveler cette expérience magique avec l'Aven Armand. Rejoignez-nous dans l'une des plus belles grottes du monde pour une expérience extraordinaire, magique et poétique.

Leïla Martial est devenue en quelques années une figure incontournable de la scène du jazz français et européen. Récompensée en 2020 par les Victoires du jazz et l’Académie du jazz, elle cultive sa singularité avec passion. Son art vocal, nourri de mille influences – du jazz au baroque, en passant par les musiques traditionnelles nomades (tziganes, inuits, pygmées…) – s’invite volontiers sur le terrain des arts vivants, de la performance et du clown.

Son association avec le talentueux violoncelliste Valentin Ceccaldi crée une alchimie musicale unique, tendant vers l’épure et ouvrant un univers imaginaire fascinant. Ensemble, ils revisitent des mélodies emblématiques et connues du grand public, tout en explorant de nouveaux horizons créatifs.

Une performance musicale extraordinaire dans un cadre fabuleux qui promet de vous émerveiller.

Sam. 28 & Dim. 29 septembre / Grotte Aven Armand

