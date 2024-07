France - Nouvelle tendance en matière de résidences de plein air : acheter son terrain en PRL avec Soleiluna

L’engouement des Français, et des étrangers, pour le camping se poursuit battant un nouveau record de fréquentation en 2023, et la tendance pour 2024 s’annonce déjà « positive » selon la Fédération Nationale de l’Hôtellerie de Plein Air.

Surfant sur ce succès, Soleiluna offre la possibilité aux vacanciers et investisseurs d'acheter un emplacement dans un Parc Résidentiel de Loisirs, une telle opportunité reste rare en France. Les PRL sont des « villages » au sein d'un parc privé, sécurisé et accessible toute l'année. Les avantages du camping, sans les inconvénients...

Déjà 241 lots ont été vendus depuis 2019 sur 4 programmes auprès principalement de jeunes retraités, de familles et d’investisseurs. Deux programmes sont en cours de commercialisation à Herm (40) et à Ayen (19) et Soleiluna lancera son 5ème programme à Rivières dans le Tarn en juillet.



Soleiluna réinvente la résidence de plein air en devenant propriétaire d’un terrain pour habitation légère de loisirs (HLL)

La France est le deuxième pays au monde et le premier en Europe où les vacances de plein air rencontrent un aussi grand succès. Les offres sont de plus en plus diverses et originales pour attirer un large panel de personnes et rester accessibles au plus grand monde : mobil-homes, chalets, camping-cars ou des modules plus originaux, chacun y trouve son compte.

Après avoir commercialisé deux premiers programmes, à La Couronne dans les Bouches-du-Rhône, et à Rocbaron dans le Var, Soleiluna lance 3 nouvelles opérations côté Sud-Ouest à :

- Herm dans les Landes : 62 lots, de 200 à 487 m² répartis sur 18 000 m², à partir de 49 900 €

- Ayen en Corrèze : 101 lots, de 230 à 1570 m², répartis sur 84 000 m², à partir de 30 000 €

- Rivières dans le Tarn : informations à venir dès la phase de pré-commercialisation prévue en juillet



« L’emplacement de Herm s'est avéré être idéal pour nous, car on est extrêmement bien situés au coeur de la forêt landaise, dans un véritable havre de paix ! On est proche d'une grande ville avec Dax, la cité thermale, proche de l'océan à 25 km seulement, et suffisamment éloigné pour que nos prix ne soient pas impactés par le marché côtier.

Le site a été entièrement rénové. Les acheteurs peuvent installer leur propre mobile-home, un chalet ou un habitat modulaire. S'ils n'en ont pas, nous pouvons les mettre en relation avec nos partenaires, mais ce n'est pas obligatoire, et nous n’imposons pas de marque HLL. »

commente Christophe Pradal, DG de Soleiluna.



En effet, le premier prix dans les Landes est de 49 900 euros pour un terrain nu de 200 m² et les propriétaires auront la liberté d’y installer l’HLL de leur choix.

En achetant leur terrain, les propriétaires peuvent ainsi avoir accès à leur logement toute l'année, contre environ 9 mois en moyenne s'ils étaient installés dans un camping, et ne risquent pas l’expulsion. « Le bien peut aussi être loué, pour apporter des compléments de revenus, et rentabiliser leur dépense initiale. Pour cela, nous avons mis également en place un service clé en main de conciergerie. »

Dans un Parc Résidentiel de Loisirs, les propriétaires font partie d’une copropriété, avec des lieux communs pensés pour toute la famille où l’on se plaît à se retrouver et échanger en toute convivialité, par exemple autour d’une piscine, d’un boulodrome, d’un terrain de tennis, d’un barbecue… Et ce en complète autonomie : chaque emplacement dispose d’un compteur électrique individuel, d’un compteur d’eau, d’une ligne téléphonique pour Internet et du tout-à-l’égout. Côté charges de co-propriétés, les frais varient selon le programme et incluent l’entretien des espaces verts, des parkings, des infrastructures communes, et les branchements de services (eau, électricité, égouts).

« Papa célibataire vivant en Bretagne, je recherchais un bien immobilier pour recevoir mes enfants quand j'en ai la garde et durant les vacances scolaires. Vu les prix élevés de l'immobilier dans le Var, l'achat du terrain avec la mise en place d'un chalet dans ce PRL était le meilleur compromis pour moi. Je peux profiter avec mes filles d'un cadre magnifique, de la piscine et de nombreuses activités environnantes. Cet achat est également un bon investissement financier car peu imposable et avec peu de charges, il me permet aussi de gagner un peu d'argent en le mettant en location quand je n’y suis pas. » Philippe L. – propriétaire d’une parcelle dans le PRL Soleiluna de Rocbaron Soleiluna, nouveau placement immobilier sûr dans un Parc Résidentiel de Loisirs

En passe de devenir le nouveau placement immobilier préféré des Français, l’acquisition d’une parcelle dans un Parc Résidentiel de Loisirs s’accompagne d’une myriade d’avantages. En effet, il s’agit d’un investissement sûr, garanti et sans risque. D’autant plus que la valeur du terrain augmente d’année en année. Les PRL à cession d’emplacements (ou de parcelles) sont des parcs exclusivement réservés à l’implantation d’habitations légères de loisirs (HLL), comme les chalets, bungalows, mobil homes dont les moyens de mobilité ont été supprimés. En deçà de 35 m2, aucune formalité n’est à effectuer, et au-delà de 35m², il faut réaliser une déclaration préalable de travaux en mairie limitant l’occupation maximale, auvents et terrasses amovibles exclus, à 20 % de la surface totale de l’emplacement qui lui est affecté. Les HLL relèvent d’une fiscalité foncière réduite.

Les PRL sont de véritables domaines viabilisés et entretenus qui proposent de nombreux services : piscine, aire de jeux, équipements de sport… L’accès est sécurisé et réservé aux résidents et à leurs invités. La gestion d’un PRL à cession de parcelles fonctionne comme une copropriété classique composée de parties communes et privatives, et est assurée dans le cadre d’un règlement et/ou d’un cahier des charges par une Association Syndicale Libre (ASL regroupant tous les propriétaires) pouvant faire appel à un syndic professionnel.

« Dans nos PRL Soleiluna, les parcelles sont vendues en pleine propriété par acte notarié. Nous sommes avant tout des professionnels de l’immobilier, et offrons aujourd’hui une solution économique pour acquérir un habitat de villégiature écologique qui répond aux aspirations actuelles des Français, sans pour autant impacter les terrains constructibles, et être en concurrence avec les logements vendus aux habitants ou loués à l’année. Au coeur de la Corrèze, Ayen est une destination nature entre Limousin et Périgord qui appartient au premier réseau national des destinations nature, le réseau Station Verte, marque de référence de l’écotourisme. Le village fait partie de la communauté d’agglomération de Brive, et est idéalement situé sur une butte témoin, un ensemble géologique particulier en Limousin pour contempler, et profiter de l’authenticité merveilleuse de la Corrèze. Dans un joli parc arboré de plus de 8 hectares, les vacanciers pourront profiter de la sérénité du lieu, proche de toutes commodités et services du village. »