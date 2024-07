Toulouse - PATRIMOINE SA fait évoluer son comité de direction et se renforce d'un comité exécutif

Sous l’impulsion de sa nouvelle Directrice Générale, Fella Allal, PATRIMOINE SA se donne les moyens de ses ambitions, dans un objectif de poursuite de son développement et dans un contexte impactant le secteur du logement social, en créant un comité exécutif.



« Avec l’appui de son Conseil d’administration, PATRIMOINE a pour ambition de poursuivre son développement en maintenant son image singulière et en consolidant son rôle d’acteur de référence dans le domaine du Logement social. Ancrage local historique, proximité, engagement collectif et capacité d’innovation sont des marqueurs forts de l’identité de notre entreprise. Ce sont autant d’atouts qui continueront d’animer notre dynamique collective, portée par des collaborateurs de grande qualité pleinement engagés au service de nos territoires, de nos clients et de toutes nos parties prenantes. Nous entrons dans une nouvelle ère sans rien renier de l’héritage précieux et solide de nos prédécesseurs ; cet héritage qui nous permet, malgré un contexte particulièrement contraint, d’envisager un avenir jalonné de projets ambitieux et différenciants. Cette nouvelle organisation permet un pilotage resserré avec 3 directions générales adjointes dont les périmètres sont volontairement élargis et clairement définis, en adéquation avec nos objectifs sociétaux, patrimoniaux, environnementaux et de qualité de services tournés vers l’intérêt général. Nous évoluons dans un contexte très tendu, et avons besoin d’un pilotage encore plus fin afin de continuer à apporter des réponses aux enjeux actuels et à venir. Nous sommes dès à présent au travail quant à l’élaboration de la nouvelle feuille de route de notre entreprise qui sera présentée mi-septembre avec l’ensemble des orientations stratégiques déclinées en objectifs. » commente Fella Allal, Directrice Générale de PATRIMOINE SA.



La gouvernance opérationnelle de PATRIMOINE SA s’organise dorénavant autour d’un comité exécutif, instance stratégique comprenant 4 membres, animée par Fella Allal, Directrice Générale avec à ses côtés :

• Thomas Réveillère, Directeur Général Adjoint Ressources et Stratégie financière

• Stéphanie Erales, Directrice Générale Adjointe Clients et Cadre de vie

• Christian Noailhac, Directeur Général Adjoint Stratégie Patrimoniale et Environnementale



Thomas Réveillère intègre le comité exécutif en qualité de Directeur Général Adjoint Ressources et Stratégie financière. Entré chez PATRIMOINE en 2010 en tant que contrôleur de gestion, il occupait le poste de Directeur Audit et Finances depuis 2020. Fort de vingt années d’expérience dans les finances et le contrôle de gestion, Thomas Réveillère a aussi été en charge de l’application du RGPD (Règlement général sur la protection des données) durant 5 ans. Il aura pour rôle de piloter toutes les fonctions supports et l’activité de vente qui sont des ressources essentielles pour la poursuite de notre projet d’entreprise.

Pour maintenir un rythme soutenu et ambitieux de production et de réhabilitation de logements chaque année, Thomas Réveillère portera aussi la stratégie financière globale « dans un cadre équilibré et sain pour assurer la pérennité de l’entreprise à long terme et en parfaite coordination avec la Direction Générale et le Conseil d’Administration. Rechercher la rentabilité ne doit pas être perçue comme antinomique avec notre mission d’intérêt général à laquelle je suis personnellement très attaché. Nous devons continuer de mener des activités équilibrées et performantes pour répondre aux enjeux d’aujourd’hui et à ceux de demain. Nous engageons notre responsabilité sur plusieurs décennies, ce qui oriente et guide nos choix de stratégie et de développement. C’est aussi dans ce cadre que l’activité de vente doit se poursuivre afin de générer de la valeur et les fonds propres, nécessaires pour soutenir les investissements de notre ESH. Enfin, les systèmes d’information jouent un rôle central dans le fonctionnement optimum de l’entreprise. Leur sécurité est un enjeu fondamental. Tout comme les perspectives d’évolution et d’amélioration qui sont devant nous, notamment grâce à l’Intelligence Artificielle. C’est avec enthousiasme et envie que j’accompagnerai ces équipes de grande qualité dans les projets et défis qui accompagneront la réalisation de nos ambitions au service de nos habitants et des demandeurs de logements. »



Stéphanie Erales, déjà présente dans l’équipe en qualité de Directrice de la Gestion Locative et Patrimoniale depuis 2020, voit son périmètre élargi en devenant Directrice Générale Adjointe Clients et Cadre de vie. Avec plus de 25 années d’expérience dans le logement social, Stéphanie Erales s’est vu confier des responsabilités tant stratégiques qu’opérationnelles, au sein de plusieurs organismes de logements sociaux. À travers différents métiers – du Renouvellement Urbain à la Responsabilité Sociétale des Entreprises, en passant par l’ensemble des métiers de la Gestion Locative – elle s’est forgé une vision stratégique et transversale de ce secteur d’activités.

Elle supervisera notamment les attributions de logements, la gestion locative, la relation aux syndics pour le parc en copropriété, le recouvrement précontentieux et contentieux des impayés locatifs, la maintenance technique et l’entretien courant des résidences ainsi que les questions de Tranquillité Résidentielle (en lien avec le Groupement Interquartiers de Tranquillité et de Sûreté - GITeS).



« Mon niveau d’ambition est de contribuer au rayonnement de notre organisme par une qualité de gestion au service du cadre de vie de nos locataires. Il s’agit également d’assurer pleinement notre rôle d’acteur du territoire aux côtés de l’ensemble des acteurs du logement dont les acteurs institutionnels et associatifs.

Je suis profondément attachée aux champs des innovations. Nous devons répondre aux besoins sociétaux en restant en dynamique, en prenant le risque de nous réinventer sans cesse comme l’illustre deux projets structurants portés notamment par PATRIMOINE SA ces dernières années auxquels j’ai pu contribuer : la création du GITeS et l’évolution de l’AMANDIER. Le premier au service de la tranquillité résidentielle de nos

locataires. Le second au service de l’accompagnement des publics les plus fragiles ou ayant des besoins spécifiques, notamment en portant des solutions en Innovation Sociale et Urbaine.

Le projet d’Amélioration de la Gestion de la Relation Clients que nous construisons depuis près d’un an, et qui sera mis en place cet automne, répond également à cette volonté d’innovation en continue : plus de réactivité, un meilleur suivi des sollicitations et des attentes de nos locataires, ainsi qu’un meilleur confort de travail pour nos équipes. Il faut savoir expérimenter, prendre des risques, évaluer les actions mises en place, ajuster ou changer de cap afin de garantir la qualité de gestion et de service à nos locataires. Nous devons également démontrer notre engagement à l’ensemble de nos partenaires.

Le logement devrait être la figure de proue de nombreuses politiques publiques ; les enjeux sont immenses. Dans un contexte global plus que fragilisé, l’amélioration des conditions de vie des habitants, pour certains parmi les plus modestes, et la réduction des inégalités territoriales passent d’abord et avant tout par un fort volontarisme en matière de logement. Nous y sommes prêts. »



C'est en qualité de Directeur Général Adjoint de la Stratégie Patrimoniale et Environnementale que Christian Noailhac rejoint le COMEX, après avoir été Directeur Développement et Grands Projets au sein de PATRIMOINE SA de décembre 2021 à aujourd’hui. Il pilotera le développement et la production de logements et d’hébergements neufs sur le territoire de PATRIMOINE SA : en Occitanie (Aude, Haute-Garonne, Hérault, Tarn, Tarn-et-Garonne) et au sud de la Nouvelle-Aquitaine (Landes, Pyrénées-Atlantiques). Il aura également la charge de diriger les opérations de réhabilitation du parc. Il inscrira ses actions au coeur d’une stratégie patrimoniale et environnementale ambitieuse, dans l’ADN de PATRIMOINE SA depuis plusieurs années.

« Nous sommes confrontés à des changements profonds dans la manière de produire : les bouleversements climatiques, les crises financières, la fragilisation socio-économique de nos locataires exigent que nos bâtiments soient toujours plus sobres en matières énergétiques, décarbonés, et que notre consommation de foncier décroisse fortement. Nos équipes, en permanente recherche de qualité tant dans la conception que dans la réalisation doivent continuer d’enrichir leurs compétences. C’est une nécessité afin de pérenniser et valoriser notre parc pour qu’ils répondent aux besoins de la demande en logement. PATRIMOINE SA a toujours été un pionnier en matière de technique de construction, en constante recherche d’innovation comme en témoigne les deux chantiers toulousains de TABAR et du GLUCK où l’économie circulaire et la revalorisation des matériaux sont expérimentées. Comment travailler avec les filières locales en mettant en oeuvre des matériaux biosourcés, comment réutiliser des matériaux, comment mieux traiter et valoriser nos déchets sont des questions qui nous animent sur chaque chantier. PATRIMOINE SA a l’ambition de se fournir, de construire et de consommer « local », et travaille d’ores et déjà à la réduction de son empreinte carbone. »

Avec plus de trois décennies d'expérience en promotion immobilière, Christian Noailhac connait particulièrement bien les collectivités territoriales, les aménageurs et tous les partenaires du domaine de l’acte de construire. Ses expériences précédentes l'ont amené à porter de nombreux montages d'opérations, de la conception au suivi opérationnel, jusqu’à la commercialisation avec des équipes pluridisciplinaires et toujours avec l’objectif principal de satisfaire l’usager final, l’habitant.

Il engagera la mise en oeuvre de la stratégie Patrimoniale et Environnementale définie dans la nouvelle feuille de route stratégique que PATRIMOINE SA présentera mi-septembre. Dans cette perspective, Christian Noailhac a la volonté de fédérer l’ensemble des parties prenantes de l’ESH, tout en s’appuyant sur l’implication et le professionnalisme des collaborateurs et collaboratrices de l’entreprise afin de mener les actions concrètes et innovantes permettant de répondre aux besoins actuels des territoires et de ses habitants.