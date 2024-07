BASSIN DE THAU - Préavis de grève pour la rentrée scolaire chez Kéolis Méditerranée

Préavis de grève pour la rentrée scolaire chez Kéolis Méditerranée

Après dix journées de grèves massivement suivies aucunes avancées chez Kéolis Méditerranée, bien au contraire la Direction à mis en place de manière unilatérale des augmentations de salaires en dessous des dernières propositions effectuées.

« Depuis le premier jour de notre mobilisation, la Direction de Kéolis Méditerranée n’a jamais voulu rentré dans une négociation mais a laissé planer la menace d’un passage en force d’une revalorisation de salaire inférieures aux dernières propositions faites avant la grève.



C’est une manœuvre déloyale qui s’apparente clairement à du chantage (Soit tu signes pour ce que je te propose soit je te donne moins). Cela fait maintenant plusieurs mois que nous alertons la Direction sur sa politique d’entreprise qui dégrade nos conditions de travail et de rémunération, il n’y a plus de dialogue social et les salariés sont poussés à bout. »

Ce vendredi 12 juillet, un nouveau préavis de grève a donc été déposé pour le lundi 02 septembre 2024 et jusqu’au vendredi 18 octobre 2024 pour des débrayages de 55 minutes de 7h20 à 8h15.

« C’est sans précédent dans notre entreprise, un préavis de grève d’un mois et demi et pour la rentrée scolaire. Cela ne nous enchante pas du tout et nous avons bien conscience de prendre les usagers en otage, mais nous n’avons pas d’autres choix vu le comportement de notre Direction. Nous avons volontairement posé le préavis bien à l’avance pour donner le temps à notre Direction de bien réfléchir et de laisser la place à une vrai négociation, je ne peux pas concevoir qu’une entreprise de transport telle que Kéolis ne réagisse pas et laisse se dérouler une rentrée scolaire qui s’annonce chaotique !! »

Cedric GOYER

Délégué Syndical UNSA chez Kéolis Méditerranée.