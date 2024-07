Toulouse - AU BOULOT FAIT LE CHOIX DE TRANSMETTRE L'ENTREPRISE A SES SALARIES

Au Boulot, agence d'intérim réputée pour son engagement envers l'excellence et l'éthique dans le recrutement, annonce avec fierté sa transition vers le statut de Société Coopérative et Participative (SCOP), sous la direction éclairée de son fondateur, Bernard Petit.

Cette décision stratégique, initiée par Bernard Petit, témoigne de son engagement envers les valeurs de solidarité, de partage et d'équité qui ont toujours animé Au Boulot depuis sa création. En choisissant de faire évoluer l'entreprise vers une SCOP, Bernard Petit souhaite pérenniser l'héritage de l'agence tout en renforçant son engagement envers ses employés.

En tant que SCOP, Au Boulot s'engage à :

- Promouvoir une gouvernance démocratique, où chaque employé a voix au chapitre dans les décisions stratégiques de l'entreprise.

- Favoriser le partage équitable des bénéfices et des responsabilités, garantissant ainsi un environnement de travail collaboratif et épanouissant.

- Renforcer son ancrage local en contribuant au développement économique et social de la région.

Bernard Petit, avec sa vision avant-gardiste et son souci du bien-être des employés, guide Au Boulot vers une nouvelle ère de croissance et de prospérité, tout en préservant les valeurs qui ont fait de l'agence un acteur respecté dans le domaine de l'intérim.

À propos d’Au Boulot :

Au Boulot, agence d'intérim fondée en 2016 par Bernard Petit réalise un chiffre d’affaires de 10.5M€ généré par son réseau de 7 agences (Auterive, Labège, Cazères, Agen, Mérignac, Blagnac, Limoux). Elle offre des services de recrutement et de placement de personnel dans divers secteurs d'activité. Avec un engagement envers l'excellence et la responsabilité sociale, Au Boulot s'efforce de créer des opportunités équitables pour ses 18 salariés tout en répondant aux besoins en personnel des entreprises de manière efficace et éthique.

La transition vers une SCOP marque un nouveau chapitre dans l'histoire d'Au Boulot, soulignant son engagement envers un modèle d'affaires durable et une culture d'entreprise fondée sur la collaboration et la solidarité.