BASSIN DE THAU - Le conchylitour : Sur les sentiers des  saveurs Maritimes : le patrimoine conchylicole valorisé

Lancement du conchylitour : valorisation du patrimoine conchylicole de l’Hérault

Le conchylitour : sur les sentiers des saveurs Maritimes

Après l'Œnotour et ses balades vigneronnes, le Conchylitour vous invite à explorer les mas conchylicoles pour déguster les savoureuses moules et huîtres du bassin de Thau et de Vendres. Original et novateur, ce parcours se pratiquera en voiture, à vélo ou à pied ainsi que directement sur l'eau !

Cette balade gustative mêlera rencontres avec des conchyliculteurs passionnés qui vous partageront les secrets de leur métier et animations environnementales où encore activités de loisirs. Le Département s'engage à faire rayonner son patrimoine naturel et culturel tout en favorisant un tourisme durable et responsable, lors de cette expérience unique.

C'est Jeudi 18 juillet, au Mas expérimental du Comité Régional de la Conchyliculture de Méditerranée de Mèze, que Kléber MESQUIDA, Président du Département, accompagné de François-Xavier LAUCH, Préfet de l’Hérault, Yvon PELLET, Vice-Président délégué à l’économie agricole et à l’aménagement rural, Jean-Louis GELY, Vice-Président délégué au tourisme et à l’économie, inaugureront le lancement du Conchylitour.

Portée par le Département de l’Hérault, cette initiative innovante offre une immersion dans la conchyliculture régionale. Annoncée en Février 2023 au Salon de l'Agriculture à l’image de l'œunotour Kleber MESQUIDA espére que ce Conchylitour permettra d’effectuer des expériences immersives à la rencontre des conchyliculteurs.

Au programme : découverte du métier, des huîtres et de l’écosytème avec dégustation à l’appui.

Ce projet partenarial met en valeur les huîtres et les moules de l’Hérault, et les 21 Mas conchylicoles répartis sur le territoire de l'étang de Thau à découvrir toute l'année.

A Marseillan également vous pourrez donc découvrir le savoir-faire local et être sensibilisés au patrimoine naturel et culturel associé à cette activité.

Après l'œnotour, le "conchylitour" va bientot éclore Le président du département de l'Hérault a annoncé sa création, depuis le Salon de l'Agriculture, ce mardi 28 février 2023. Cette initiative concernera les producteurs du bassin de Thau, près de Sète, et de Vendres, dans le Biterrois .



Illustration Dépatrement de l' Herault / Herault Tourisme