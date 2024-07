Perpignan - Crédit Agricole Sud Méditerranée s'engage contre l'abandon des animaux

Je souhaite vous informer d'une initiative solidaire menée par les collaborateurs du Crédit Agricole Sud Méditerranée pour aider les refuges animaliers en difficulté. Face à la recrudescence des abandons d'animaux, exacerbée par la pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine, les refuges, notamment "Un Gite et une Gamelle" à Rivesaltes, manquent cruellement de moyens.

Grâce à la plateforme Teamstarter, les collaborateurs ont levé 2500 €, dépassant l'objectif initial de 1000 €. Cette somme aidera à financer des stérilisations et des soins vétérinaires pour les animaux accueillis.

Le projet comporte deux volets :

> Dons financiers : Récolter des fonds pour la gestion et les infrastructures du refuge.

> Collecte de produits : Rassembler de la nourriture, des couvertures et d'autres articles nécessaires via des caisses disposées au siège social.

Cette initiative a permis de :

Sensibiliser les collaborateurs aux enjeux du bien-être animal.

Renforcer la cohésion d'équipe autour d'une cause commune.

Soutenir une association locale en difficulté.

"Passionnée par les animaux et la protection animale, j'ai voulu sensibiliser l’ensemble du Crédit Agricole Sud Méditerranée. La cagnotte a été obtenue rapidement, montrant l'engagement des salariés. J'espère que cet élan de solidarité inspire d’autres entreprises à soutenir la cause animale", déclare Anne Santini, porteuse du projet.