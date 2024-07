À Montpellier, le cabinet Hub Conseil poursuit sa croissance dans l'accompagnement stratégique des TPE-PME et vise une augmentation de 30% de son chiffre d’affaires en 2024

À l'issue de ce premier semestre 2024, Hub Conseil, cabinet de conseil pour les TPE-PME, certifié Qualiopi, confirme sa croissance avec déjà plus de 250 entreprises accompagnées : des TPE-PME issues de tous secteurs d'activités comme l'industrie, le commerce, la santé, l'IT, la culture, le tourisme, le BTP, les services,...



Les sociétés Fédération Française de Boxe, Secours catholique, Mastore, Messidor, Bigame, Akeseo, Welco, Healabs, A2B Services, Poralu Marine, Cashlab, Installux... ont fait appel à l'expertise d'Hub Conseil depuis ce début d'année 2024.

Depuis sa création en 2018, Hub Conseil, qui répond à l'ensemble des problématiques stratégiques des entreprises (RH, DÉVELOPPEMENT DURABLE, NUMÉRIQUE) connaît une croissance accrue. Rassemblant aujourd'hui plus de 25 collaborateurs, le cabinet de conseil vise d'ici fin 2024, une croissance de 30% et un chiffre d'affaires de 3 millions d'euros.

« Depuis 2018, Hub Conseil développe son expertise de conseil et de formation dédiés aux TPE/PME afin de gagner en performance sur leurs objectifs numériques, RH et développement durable.

À l’image de son positionnement d’activateur de progrès, Hub Conseil reste à l’écoute des enjeux de son marché afin de proposer une offre de service efficace et opérationnelle à ses clients »

Julia Langlade, Directrice Générale Hub Conseil.

Une ambition forte pour 2024/2025...

Hub Conseil veut poursuivre sa success-story avec :

- le développement de son maillage national. Déjà présent à Strasbourg, Paris, Clermont-Ferrand, Lyon, Grenoble, Valence, Toulouse, Montpellier, Aix en Provence et Sisteron, Hub Conseil prévoit de consolider d’ici fin 2025 ses bureaux de proximité en régions Île de France, Grand Est, Normandie, Auvergne-Rhône-Alpes, PACA et Occitanie.

- la consolidation de son offre de formation individuelles ou collectives, Inter & Intra entreprise sous la marque L’Académie Hub Conseil.

La certification Qualiopi a été délivrée au titre des catégories d'actions suivantes : Actions de formation et Bilans de compétences

... Et à horizon 2023

Hub Conseil prévoit une croissance forte avec la création de 8 nouveaux bureaux de proximité et le recrutement d'une vingtaine de consultants d'ici fin 2030. En phase avec ces ambitions, le cabinet prévoir de doubler son chiffre d'affaires, pour atteindre 5M € annuels à fin 2030. 70% de ce dernier seront dédiés au conseil et 30% aux formations. Ces formations s'adresseront aux entreprises via des sources de financement pertinentes et efficaces, prises en charge par les OPCO.

Une partie de l'équipe d'Hub Conseil

3 offres dédiées aux TPE-PME

Les besoins des TPE/PME évoluent, nécessitant une constante adaptation aux besoins des entreprises avec une veille constante et une évolution de l'offre pour y répondre.

Hub Conseil ne cesse de s'interroger sur ces tendances et les attentes des TPE/PME : Comment améliorer les processus internes ? accélérer les tendances vers des modèles de travail hybrides ? intégrer la RSE dans les entreprises ? attirer et retenir les meilleurs talents sur un marché du travail compétitif ? intégrer l'IA dans ses process ? ...

Pour accompagner ses clients dans ces nouveaux enjeux, Hub Conseil s’appuie sur ces 3 domaines d’intervention : Ressources Humaines, Développement Durable et Transition numérique.

Les Ressources humaines : Hub Conseil accompagne les TPE-PME dans leur stratégie RH, allant de la GEPP à la marque employeur, et dans l’organisation du travail pour l’optimisation des processus.

Le développement durable : Hub Conseil propose un accompagnement en RSE et en transition écologique, avec notamment l’accompagnement à l’obtention des certifications et labellisations (comme Ecovadis).

La transition numérique : Hub Conseil accompagne les entreprises via quatre piliers.

- Les solutions IT, avec l’aide au choix de logiciels, solutions et applications.

- La gouvernance SI, de la stratégie SI à sa mise en œuvre

- La compliance, avec la cybersécurité et la RGPD.

- La communication, de l’identité de marque au plan d’actions 360°.

A propos d’Hub Conseil

Hub Conseil est une entreprise française fondée en 2018 et dirigée par Julia Langlade. Hub Conseil aide et forme les TPE-PME dans leurs recherches de performance.

En forte croissance depuis sa création, le cabinet compte aujourd’hui plus de 25 collaborateurs et couvre le territoire national avec des bureaux de proximité en région AURA, Île de France, Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est, Occitanie et PACA.

Cabinet de conseil certifié Qualiopi, Hub conseil accompagne les entreprises dans tous secteurs d’activités : industries, commerce, santé, IT, culture, tourisme, BTP, services… Les experts du cabinet Hub Conseil répondent à l’ensemble des problématiques des entreprises : ressource humaine, développement durable et transition numérique.