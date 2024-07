Toulouse - Toulouse Tech index : Les startups toulousaines ont levé près de 120 M€ au 1er semestre 2024

La tech toulousaine démontre encore une fois sa résilience face à un écosystème tech chahuté au niveau national. Malgré un premier trimestre marqué par des levées de fonds plus modérées, les résultats du semestre sont tout de même encourageants grâce à un deuxième trimestre très dynamique, tant en nombre de levées de fonds qu’en valeurs.

Ce sont ainsi en effet 118, 435 M€ qui ont été levées sur le premier semestre sur un total de 14 opérations. A noter notamment 3 levées de fonds de valeurs supérieures à 10 M€.

« Malgré un début d’année plutôt ralenti, nous sommes ravis de voir que le premier semestre présente des résultats intéressants, à l’image de 2023. Nous sommes impatients de voir si cette tendance se confirme bel et bien sur le deuxième semestre », explique Frédérick Roques, VP Finance de La French Tech Toulouse, Chief Financial Officer de Genoskin

Les levées de fonds du 1er trimestre 2024

Aloen / 410 000 € : forme continuellement les agents téléphoniques grâce à l'assistance en direct de l'IA et à l'analyse de 100 % des appels

PassPassion / 600 000 € : des stages loisir pour découvrir un métier manuel et des formations professionnalisantes certifiées Qualiopi pour offrir un tremplin aux personnes désireuses de se reconvertir

Le Drive Tout Nu / 1,3 M€ : le premier supermarché en Drive 0 déchet

Hoope / 500 000 € : création de produits gourmands, sains & 100% naturels, avec l’utilisation de la spiruline pour sa très grande richesse nutritionnelle

Kotzilla / 1,925 M€ : offre aux développeurs les meilleures technologies centrées sur l'architecture, ainsi qu'une plateforme complète de services et d'outils, appelée Cloud-inject

Batconnect / 3M€ : fabrique des batteries en lithium plus durables et moins coûteuses en entretien, grâce notamment aux diagnostics à distance automatisés et au programme de maintenance prédictive

Les levées de fonds du 2ème trimestre 2024

One Stock / 72 M€ : accompagne les enseignes dans leur transformation digitale en améliorant la gestion de leurs commandes omnicanales

Infinite Orbits / 12 M€ : propose une solution de navigation autonome basée sur la vision pour fournir aux opérateurs géostationnaires tous les services en orbite dont ils ont besoin

Nanomade / 3 M€ : développe un capteur tactile capable de rendre toutes surfaces et tous matériaux interactifs

Sirea / 1,8 M€ : spécialisé dans la fabrication de systèmes dédiés à l'automatisme industriel et à la gestion de l'énergie

Isybuy / 10 M€ : apporte une solution simple, innovante et agile au service des ETI afin d’optimiser et de digitaliser le processus achat

VorteX-io / 2,9 M€ : propose des solutions innovantes pour la surveillance des cours d’eau, améliorant ainsi la gestion des risques liés aux inondations et aux sécheresses

BOYDSense / 7 M€ : développe un dispositif médical non invasif, qui mesure le taux de glycémie dans l'haleine et non dans le sang

BWI / 2 M€ : spécialisée dans la surveillance des réserves d'eau dans le monde, BWI réunit des données in situ des observations spatiales et de l'apprentissage automatique pour alimenter et renforcer les modèles hydrologiques et hydrodynamiques

Toulouse Tech index, au service de l’écosystème toulousain

Créé en 2019, le Toulouse Tech index permet de faire le point sur le développement des sociétés tech et innovantes de l’écosystème toulousain, chaque année et chaque trimestre. L’indice s’appuie sur l’ensemble des levées de fonds de plus de 300 000 € effectuées par des entreprises ayant leur siège social, ainsi qu'à minima une partie significative de leurs salariés, en Haute Garonne ou dans un département limitrophe. Il intègre les données de l’ensemble des entreprises innovantes du territoire présentant un CA de moins de 100M€.