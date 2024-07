SAINT JEAN de FOS - Le marché des potiers de Saint Jean de Fos fête ses 40 ans.

C'est à Saint Jean de Fos, village de potier de la vallée de l'Hérault que se déroule depuis 40 ans le traditionnel marché des potiers. Pour cette année anniversaire l'association des potiers de Saint -Jean-de-Fos met à l'honneur la poterie traditionnelle avec la venue des potiers d'Ubeda venus d'Andalousie , invités d'honneur qui accompagneront 50 potiers venus de la France et d'Europe présenter leur travail riche et varié ( terre vernissée, raku, porcelaine et grès, vaiselle, décoration, bijoux, sculpture...)

Comme chaque année les céramistes participent au concours thématique dont le thème de l'année est "l'imaginaire fantastique" ( remise des prix le dimanche à12h 30 )

Pour fêter l'évènement, le musée Argileum présente une exposition hommage à Nello Stevanin, potier emblématique de Saint-Jean-de-Fos.

Ce week end est aussi l'occasion de découvrir les techniques de fabrication avec démonstration de tournage à la corde et au tour ainsi que l'atelier modelage autour de la confection d'une oeuvre collective. Projection de films sur la céramique , visite guidée, expo photo.

Le tout en musique sour les platanes et dans les belles rues du village avec visite guidée pour qui voudra. C'est un week end festif qui se prépare pour les amoureux du patrimoine et de la céramique.