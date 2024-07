Gaillac - Le 25 juillet, Terroir Urbain fait résonner la musique de rue au cœur du Tarn !

Le 25 juillet prochain, l’art urbain et sa culture seront à l’honneur dans le Tarn avec Terroir Urbain ! Organisé par l’association Monkeybro L’Asso en partenariat avec WOL Studio, cet évènement proposera une belle programmation d’artistes et DJ locaux, mais aussi des stands artisanaux, des jeux d’animation et des foodtrucks aux saveurs d’ici et d’Outre-Mer ! L’évènement sera une fête, qui fera voyager petits et grands dans les rues dansantes du monde entier. Rendez-vous le jeudi 25 juillet à Castelnau-de-Montmiral, classé parmi Les Plus Beaux Villages De France, pour une ambiance chaleureuse, ouverte et endiablée !

« Terroir Urbain » un projet musical, culturel et local, qui redonne ses lettres de noblesse à la musique de rue

Évènement imaginé par l’association tarnaise Monkeybro L’Asso, Terroir Urbain fait la part belle à la musique de rue. Rap, Afrotrap, mais aussi pop et musique latine composent le large panel de genre de cette musique parfois critiquée. « Nous voulons (re)mettre la musique urbaine sur le devant de la scène occitane et lui redonner ses lettres de noblesse » indique Mozyah Lise, fondateur de l’association et du label MKB Le Label, basés à Graulhet, dans le Tarn. « Notre région regorge de talents, qui ne demandent qu’à être découverts et soutenus par le public ! »

Entourés d’une équipe de 25 bénévoles, Mozyah Lise et sa cousine Astrid Amourdon sont à la tête de ce projet ambitieux.

« On est là pour faire vivre tout l’art urbain, et au-delà de sa musique. On veut que les familles, les jeunes, de tout âge et de toute génération se rencontrent dans une ambiance chaleureuse, ouverte, et inclusive » affirme Astrid, co-présidente et directrice générale de Monkeybro L’Asso. Le duo a décidé de proposer un prix d’entrée volontairement accessible de 10 €/personne. « En Martinique, dont nous sommes originaires, les festivals de rue sont souvent gratuits. C’est une culture très ouverte et chaleureuse. On a voulu recréer cette atmosphère avec Terroir Urbain » poursuit Mozyah.

Terroir Urbain se déroulera dans la commune tarnaise de Castelnau-de-Montmiral, l’un des Plus Beaux Villages de France, situé à une heure de Toulouse, au nord-ouest de Gaillac. C’est une adresse idyllique, nichée en pleine nature, qui ouvre ses portes au projet : Colo & Co. « Le gérant du lieu a tout de suite adhéré à notre concept ! » déclare le président de l’association.

Avec une terrasse de 120 m2, de vastes espaces verts, un bois ombragé, sans oublier une piscine chauffée, Terroir Urbain disposera du cadre idéal ! « Pour assurer la préservation du site, les fonds récoltés sur les billets d’entrée seront fléchés en priorité vers son nettoyage après l’évènement, réalisé par une entreprise spécialisée » souligne Astrid.

Une programmation éclectique d’artistes et de DJ

Artistes et DJ vont se relayer tout au long de l’évènement. Une troupe de danseuses hip-hop sera également présente pour entraîner le public dans des chorégraphies endiablées !

Jusqu’à 17h00, des DJ locaux et les artistes sélectionnés pour le tremplin (voir ci-dessous) se succèderont aux platines pour mettre en rythme cette journée. Certains talents sont produits in-house par MKB Le Label, dont DJ Val M. « Il était impensable pour nous de ne pas mettre nos talents à l’affiche » affirme Astrid.

À partir de 17h00, place aux concerts, avec notamment :

SOA : tête d’affiche de l’évènement, Nathan et Ludysoa, le duo de frère et sœur franco-malgache repéré dans The Voice 2020, mêle la soul, le rap et la pop pour proposer un univers à la fois harmonieux et explosif sur scène ;

Benk : jeune rappeur talentueux d’origine toulousaine qui s’est fait découvrir durant la crise du Covid-19. Ses paroles percutantes reflètent les défis et la réalité de la vie quotidienne ;

Ptitarnais : un diamant brut que le label a réussi à polir, aujourd’hui il compose des musiques au rythme dance, bien à son image ;

Dias: jeune chanteur à l’univers riche sublimé par une plume mélancolique et introspective ;

Totti : du slam au boombap en passant par le rap conscient, Totti se produit dans la région et questionne le monde actuel dans ses paroles ;

Ada Louembé : autrice et interprète franco-gabonaise à l’énergie débordante, elle s’inspire du reggae et de sa culture forte et passionnante pour créer une musique engagée.

Un tremplin pour les artistes, DJs, et le stand-up

Les nouveaux talents de la région peuvent s’inscrire pour tenter de participer à un tremplin, afin de faire découvrir leur univers au public !

« Chez MKB, on veut dénicher des diamants bruts, chez qui on perçoit un potentiel. Notre rôle est de les guider, de les sublimer, pour qu’ils puissent présenter leur projet au public. C’est donc tout naturellement que nous avons voulu donner au plus grand nombre une chance de monter sur scène, mais aussi de remporter un accompagnement offert par MKB Le Label. Il comprend une séance d’enregistrement, avec mix/mastering, une séance photo et une captation vidéo. Artistes, DJ ou encore adeptes du stand-up : à vos inscriptions ! » s’enthousiasment Astrid et Mozyah.

Inscription par mail jusqu’au 15 juillet : contact@monkeybrolasso.fr

De la scène à l’assiette

L’évènement fait vibrer son « terroir » urbain de la scène à l’assiette, avec des propositions culinaires locales, mais aussi d’Outre-Mer ! Pour les amateurs de saveurs créoles, des caris poulet seront notamment au rendez-vous. « C’est un plat traditionnel de La Réunion à base de viande, d’oignons, de curcuma et bien d’autres épices dont Jean Azemar a le secret » détaille Astrid.

Côté boissons, outre des softs, des vins rosés pétillants et des champagne locaux, le planteur (cocktail antillais mêlant rhum, jus de fruits tropicaux, vanille, ...) sera à l’honneur. Des sorbets maison (coco, goyave, ...) seront également proposés, pour un dessert rafraichissant et exotique !

Côté animations : pool party, pétanque, body painting, ... et bien plus !

Colo & Co, lieu d’accueil de la journée, dispose d’une belle piscine chauffée de 19 mètres de longueur pour que les participants puissent se rafraîchir entre deux danses.

Pétanque, badminton, volleyball et parties en live de Battle Royal géantes dans le bois, ... Tout est là pour divertir petits et grands durant toute la journée ! Plusieurs stands seront tenus par des artisans et producteurs locaux sur la pelouse. Maya Limachi, spécialisée en body painting, sera également présente.

L’univers Monkeybro, de l’association au label

Une famille pionnière de la musique reggae en France

Mozyah Lise, un jeune artiste originaire de la Martinique, président et directeur artistique de l’association, vient d’une famille de musiciens et d’artistes très influents dans la musique urbaine, et notamment dans le reggae. « Des proches ont été les pionniers du reggae musique en France » s’enjoue le directeur artistique de 37 ans. Kreyol Syndikat a été le premier groupe de musique reggae à signer chez BMG qui précédait Sony Music Entertainment. Il a baigné toute son enfance dans le milieu de la musique : « j’ai suivi ma famille qui a travaillé sur ‘Les Printemps de Bourges’, j’ai eu la chance de rencontrer et côtoyer Tyrone Dennis, l’ingénieur son de Bob Marley, mais aussi Lee Scratch Perry, Nèg’ Marrons, ... Ils m’ont donné envie de produire des artistes, à mon échelle, dans le Tarn. »

Depuis 2015, le projet Monkeybro

En 2015, Mozyah Lise a donc créé Monkeybro Label Music, qui s’est ensuite scindé en 2024 en deux structures : MKB Le Label et Monkeybro L’Asso, spécialisées dans le développement et le management d’artistes notamment de jeunes talents de la région Occitanie.

Situées dans le Tarn, à Graulhet, les deux entités accompagnent les artistes de A à Z. « Nous sommes là pour promouvoir les artistes depuis la production de la musique, au clip, à l’organisation des concerts en passant par la communication. A l’image des grands labels de musique parisiens, nous donnons les moyens aux talents, ici, dans le Tarn. » Après avoir quitté en 2009 la région parisienne où elle vivait depuis l’enfance, sa cousine, Astrid Amourdon rejoint l’aventure en 2019. Elle est aujourd’hui co-présidente et directrice générale de l’association.

Aujourd’hui, l’équipe permanente se compose de 8 passionnés de musique urbaine, qui organise, avec Terroir Urbain, son 4ème évènement.

Terroir Urbain

Jeudi 25 juillet 2024 de 11h00 à 02h00

Colo & Co, La Canal, 81140 Castelnau-de-Montmiral

Tarif : 10 € / personne - Gratuit pour les enfants jusqu’à 15 ans Infos & inscription : https://www.terroirurbain-evenement.com/

Crédits photos : © studiomaesyl