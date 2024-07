Gard - La 100ème Vendange

La Cave des Vignerons de Montfrin, un lieu où l’histoire, le savoir-faire et la passion se rencontrent.

Depuis 1924, nos vignerons travaillent la terre avec amour et dévouement pour offrir des vins d’exception, témoins de notre héritage et de notre terroir unique.

Notre cave est également un lieu singulier, abritant en son sein le squelette complet d’un mammouth laineux. Cette pièce exceptionnelle, l’une des trois seules en France, ajoute une dimension historique et préhistorique fascinante à notre cave, faisant de chaque visite une aventure unique et mémorable. A l’occasion des 100 ans de la cave, nous organisons un évènement le 21 septembre 2024 à Montfrin, qui se veut populaire et authentique, et qui réunira petits et grands.

Les participants pourront découvrir et observer la réalisation de 2 fresques murales peintes par un artiste en direct et qui capturera l’essence de notre cave. Ils pourront également parcourir une exposition photo qui retracera les moments forts des 100 ans de la Cave des Vignerons de Montfrin.

La soirée continuera sur un repas, en partenariat avec Gueuleton, et mettra à l’honneur une cuisine généreuse et locale dans une ambiance musicale et chaleureuse !

« La 100ème Vendange » est un évènement pour les épicuriens qui ont faim de partage, de bonne humeur et de bons vins !

Réservez votre place : https://billetterie.cave-montfrin.com/