Lozère - UBIC - Saturate the system // Feel the kick ! - Ana cie

Onde Martenot, machines électroniques, beats hypnotiques… Nadia Ratsimandresy et Annabelle Playe revisitent les codes de la techno et vous embarquent dans une performance sonore et corporelle immersive. Entre transe live, danse électro et explorations sonores, préparez-vous à vibrer, danser et ressentir l’énergie brute de la musique.

Samedi 5 avril - 20h30 - Théâtre O(L)tto Ladusch de Bagnols-les-bains

+ d'infos sur https://scenescroisees.fr/