MARSEILLAN - Marseillan vibrera au rythme du Padel ce samedi 5 avril !

Marseillan vibre au rythme du Padel : une journée d’inauguration haute en couleurs ce samedi 5 avril !

Le samedi 5 avril, Marseillan vivra au rythme du sport et de la convivialité avec l’inauguration officielle de ses deux nouveaux terrains de Padel, situés au Tennis Padel Club. Une journée gratuite et ouverte à tous, conçue pour faire découvrir cette discipline ludique, mixte et accessible, qui séduit de plus en plus de Français.

Dès 9h, les curieux pourront s’initier gratuitement à ce sport lors de sessions encadrées par des professionnels du club. Raquettes et balles seront fournies, et les règles expliquées sur place. À midi, l’événement prendra un tour officiel avec l’inauguration des terrains en présence de Yves Michel, maire de Marseillan, et des élus locaux, suivie d’un moment de partage autour d’une collation.

À 13h, place au spectacle avec un match d’exhibition mettant en scène des joueurs classés parmi les meilleurs de France. L’occasion pour le public d’admirer des échanges de haut niveau et de s’inspirer des techniques des pros. L’après-midi sera rythmée par des tournois amicaux (déjà complets pour le P25H), tandis que les enfants profiteront de jeux gonflables, d’animations d’archers et d’un espace dédié, orchestré par ID’ Loisirs.

Pour accompagner cette journée festive, un food truck OHANA et une buvette seront installés sur place, offrant une pause gourmande aux participants. Les amateurs pourront également découvrir le stand HEAD Tennis, partenaire de l’événement.

Le Padel, mélange de tennis et de squash, se joue exclusivement en double, favorisant les échanges et la complicité. Moins exigeant physiquement que le tennis, il séduit toutes les générations. Pour prolonger l’expérience après l’inauguration, le club propose des séances découverte tous les mardis de 18h à 19h30, sur réservation en ligne.

Marseillanais, sportifs ou simples curieux : rendez-vous samedi pour célébrer ensemble ce nouvel équipement !

Infos pratiques :

Tennis Padel Club de Marseillan

???? Samedi 5 avril, dès 9h

padel@tpc-marseillan.com

https://tpc-marseillan.com/padel/je-veux-tester-le-padel/