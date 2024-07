Toulouse - Une résidence étudiants nouvelle génération

Spécialiste de la résidence étudiants, Student Factory ouvre ses portes dans la ville rose. Baptisée Toulouse-Stadium, cette nouvelle résidence est implantée à deux pas des rives de la Garonne et des îles du Ramier. Cette résidence

étudiants nouvelle génération propose un cadre de vie privilégié et des prestations adaptés pour permettre aux jeunes de réussir leurs études à Toulouse.



Idéalement localisée dans le quartier Empalot, la résidence étudiants Student Factory Toulouse Stadium offre une véritable vie de quartier. Proche du centre-ville et des campus des facultés, elle réunit tous les critères de la vie estudiantine d’aujourd’hui : appartements de qualité meublés et équipés, espaces de vie et de travail nouvelle génération, accès Internet illimité, parcours de réservation digitalisé, cadre de vie propice à la créativité et à la convivialité.

Sans oublier le mythique Stadium du TFC, accessible en seulement 5 minutes à vélo, qui ravira tous les fans de ballons ronds !



Une résidence étudiants nouvelle génération

Réalisée par VINCI Immobilier, la Student Factory - Toulouse Stadium ouvre ses portes durant l’été 2024. Située à proximité immédiate des transports et de toutes les commodités, elle est composée de 171 logements meublés, prêts à vivre et fonctionnels. Tous disposent d’une kitchenette équipée comprenant un set de cuisine et un coin repas, un coin bureau, une salle d’eau, ainsi que de multiples rangements. L’espace nuit est composé d’une table de chevet et d’une literie de qualité. Chaque étudiant peut décorer son logement selon ses envies. La résidence propose des formules et des logements adaptés à tous les séjours : pour une simple nuitée, un séjour de moins de 6 mois ou pour une durée plus longue. Sur une surface de 18 m², le Studio propose tous les équipements nécessaires et un agencement optimisé. Les Studios L de 21 m² permettent de bénéficier d’un peu plus d’espace. Pour amateurs de

colocation, le 2 pièces de 44 m² est la solution idéale : déjà meublé, il ajoute le confort de deux chambres séparées.



Chaque résident bénéficie de l’accès gratuit à de véritables espaces de vie cosy qui constituent l’élément clé du concept Student Factory. A commencer par un espace de coworking qui permet un travail collaboratif. Pour se reposer entre deux révisions, l’espace détente est parfait avec son ambiance relax, son babyfoot et ses confortables canapés. Un coin cafétéria où l’on trouve boissons chaudes et froides permet aux étudiants de se restaurer tout au long de la journée. Un espace reprographie facilite la préparation des dossiers. Pour favoriser l’esprit communautaire, les équipes de Student Factory organisent événements et divertissements variés. De nombreux services à la carte (ménage, petit-déjeuner…) viennent compléter ces prestations. Partout, l’accent est mis sur la qualité des infrastructures, l’atmosphère chaleureuse et la décoration pour que les étudiants se sentent comme à la maison.



Une expérience ultra-connectée

Pour faciliter les échanges et répondre aux tendances actuelles, Student Factory joue la carte des équipements connectés : accès internet très haut débit, réseau wifi dans toute la résidence, point reprographie, laverie connectée. Une application Student Factory est mise à disposition de chaque locataire. Ainsi, les étudiants peuvent utiliser smartphone ou tablette pour commander un kit de linge, s’inscrire aux animations, acheter des crédits de reprographie ou encore échanger avec les autres étudiants. Ils reçoivent également des notifications pour les informer de leurs colis livrés à l’accueil ou pour connaître en temps réel les disponibilités des machines à laver dans la laverie connectée.

Le choix de l’appartement, des options et la signature du bail se font entièrement en ligne dans le cadre d’un processus de réservation 100% digitalisé sur www.student-factory.com. Un responsable de site encadre la vie au sein de la résidence et assure une présence journalière en semaine. Il est l’interlocuteur privilégié des étudiants et propose un accompagnement au quotidien en cas de besoin.



Student Factory, la solution pour répondre à la demande de logements étudiants

Selon le ministère de l’Enseignement supérieur, le territoire français compterait aujourd’hui plus de 2,7 millions d’étudiants. Un nombre qui devrait continuer à croître, notamment suite au baby-boom des années 2000. Ces jeunes en quête de mobilité cherchent avant tout un logement adapté à leurs besoins. Pourtant, entre pénurie et loyers trop élevés, voire insalubrité, le logement étudiant est devenu une préoccupation majeure.

Avec le concept Student Factory créé en 2016, VINCI Immobilier bouscule le secteur et se positionne comme la référence. Les résidences Student Factory sont aujourd’hui une solution concrète pour permettre aux étudiants et aux jeunes actifs de se loger dans des appartements de qualité, entièrement meublés et équipés.

Chiffres clés

• Exploitant : Student Factory

• Promoteur : VINCI Immobilier

• Architecte : Stéphane Fernandez

• Surface habitable : 3.585 m²

• Nombre de lots : 188 appartements

• Typologies : 182 studios, 1 appartement 2 pièces et 5 appartements 3 pièces