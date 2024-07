Pyrénées-Orientales - La feuille de route du Nouveau Front Populaire est tracée

Le second tour des élections législatives a livré son verdict. Il convient d’abord de saluer la magnifique mobilisation du peuple français, réalisée dans des conditions difficiles voulues par le Président de la République. Quand bien même des incertitudes subsistent quant à l’avenir, ce scrutin livre cependant quelques réalités politiques incontestables et incontournables. Il conviendra de faire avec et de ne pas s’en exonérer à bon compte.

Il existe deux perdants. Les politiques libérales de la Macronie ont été désavouées aux élections européennes, occasionnant la dissolution. Elles l’ont été à nouveau lors des deux tours de ces législatives. L’extrême droite tablait sur l’obtention d’une majorité, au moins relative, éventuellement absolue. Elle subit au contraire une défaite cinglante et sans appel. Cette double motion de défiance populaire est de la sorte claire et indiscutable.

Le vainqueur est le Nouveau Front Populaire qui arrive en première position. Certes, il ne bénéficie pas de la majorité absolue. Mais sa feuille de route est tracée, sans dérogation ou dérivation possibles : l’application pleine et entière de son programme. Il ne peut exercer le gouvernement du pays que pour cela : toute autre combinaison s’en écartant serait lourde de conséquences. Le programme, tout le programme, rien que le programme ! Ne pas s’y tenir en contournant le mandat populaire dont nous sommes dépositaires ne peut être envisagé de quelque manière que ce soit.

La volonté populaire doit être respectée. Elle s’est clairement exprimée en faveur des mesures programmatiques de transformations et de ruptures en capacité de faire face résolument aux urgences sociales, écologiques, économiques, démocratiques et géopolitiques. Les électeurs n’ont pas demandé des compromissions, ni un gouvernement technique qui occulterait les enjeux politiques immédiats.

Francis DASPE, animateur de La France Insoumise dans les Pyrénées-Orientales