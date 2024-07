Pyrénées-Orientales - Un second tour des législatives source de promesses d'avenir

Je remercie chaleureusement les 18 525 électrices et électeurs qui, à l’occasion du deuxième tour des élections législatives dans la première circonscription des Pyrénées-Orientales, se sont exprimés en faveur de ma candidature dans le cadre du Nouveau Front Populaire. Ce rassemblement conséquent, me permettant de gagner 6 341 suffrages par rapport au premier tour, soit quasiment deux fois plus que la candidate d’extrême droite, n’a cependant pas été suffisant pour la devancer. On pourra regretter que la candidate d’extrême droite ait refusé systématiquement tout débat au cours de la campagne.

Un combat électoral étant engagé pour être remporté en convainquant une majorité d’électeurs, il existe naturellement une part de déception légitime. Pour autant, de nombreux motifs de satisfaction existent. Ils sont porteurs de promesses d’avenir.

Le Nouveau Front Populaire représente dans les Pyrénées-Orientales la seule alternative crédible à l’extrême droite. Dans un département fortement touché par la pauvreté et la précarité, son programme défendant un autre partage des richesses, priorisant des gains de pouvoir d’achat, octroyant les moyens nécessaires à l’ensemble des services publics, a recueilli un incontestable succès d’estime et bénéficié d’une réelle résonance : il nous oblige et nous nous devons de lui être fidèle. A Perpignan, treize bureaux de vote m’ont placé en tête, contribuant à réduire drastiquement l’écart. C’est le témoignage que la gestion municipale de la ville par le maire d’extrême droite Louis Aliot ne suscite ni adhésion ni enthousiasme.

Fort de la dynamique porteuse d’espoir suscité par cette campagne du Nouveau Front Populaire, je m’engage à continuer à travailler inlassablement à l’union autour d’un programme de ruptures et de transformations en tous domaines.

Francis DASPE, candidat du Nouveau Front Populaire sur la 1° circonscription des Pyrénées-Orientales