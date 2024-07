Hérault - Rencontre Territoriale à La Tour-sur-Orb : Un Bilan de Proximité et d'Engagement Citoyen

Dans l'esprit d'un dialogue ouvert et d'un engagement envers les préoccupations locales, le sénateur Christian Bilhac a poursuivi ses rencontres du territoire dans le Grand Orb en établissant sa 7ème étape de sa 4ème saison à La Tour-sur-Orb.

Ces rencontres, explique-t-il, visent à fédérer les municipalités du secteur pour un échange d'idées et un partage d'expériences. L'initiative, qui s'étend à une dizaine de communes, sert de catalyseur de propositions qu’il s’engage à porter au niveau national.

La séance, chargée d'un agenda riche et divers, a donné lieu à des discussions franches sous la houlette de Bernard Sallettes, maire hôte, ainsi que de ses collègues maires des communes avoisinantes. Parmi les figures présentes, on comptait Sylvie Toluafe, Henri Mathieu, Alain Bozon, Mariette Combes, Christian Bies, Francis Barsse, les adjoints de La Tour, Arlette Fabre et Patrice Vigeant ainsi que le président de la communauté de communes du Grand Orb, Pierre Mathieu et le conseiller départemental Jean-Luc Falip.

Le sénateur Bilhac a souligné que l'exercice avait pour principe de garantir une totale liberté de parole, encourageant les participants à soulever sans hésitation leurs inquiétudes et questionnements. De son côté, il s'est engagé à fournir une écoute attentive et des réponses éclairées aux divers sujets rapportés.

Le compte-rendu de cette rencontre a révélé l'ampleur de la préoccupation des élus locaux vis-à-vis de plusieurs dossiers, dont la santé en milieu rural avec la fermeture des pharmacies, des maternités ou des établissements de santé, la sécurité publique et municipale, ainsi que le poids de responsabilités transférées sur les épaules des élus du fait de décisions étatiques.

Un thème alarmant a été abordé concernant la prise en charge des enfants handicapés : le déficit de structures adaptées et le parcours scolaire incertain de ces derniers.

Enfin, ont été soulevées des inquiétudes quant aux financements, notamment en ce qui concerne les retards de paiement des aides de la Dotation d'Équipement des Territoires Ruraux (DETR), cruciales pour les budgets serrés des petites communes.

Ces rencontres se confirment comme un outil démocratique essentiel, arène d'une politique de proximité cherchant à aligner la voix des citoyens sur les plans d’actions concrètes, réaffirmant ainsi l'importance de la convivialité politique dans les défis actuels et futurs.