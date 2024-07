BASSIN DE THAU - ET VOUS, QUELLE PLAGE ÊTES-VOUS ? 25 km de plages de sable fin s'offrent à vous ...

Dans la destination Sète Archipel de Thau, 25 km de plages de sable fin s’offrent à vous. Voici nos conseils pour choisir la plage qu’il vous faut !

Je veux une plage accessible et familiale

Vous qui ne vous déplacez jamais sans votre clan, vous êtes au bon endroit. Croyez-moi, les plages familiales ne manquent pas dans l’archipel de Thau ! Pour profiter de plages accessibles et offrant toute la panoplie de services utiles (surveillance, douches, sanitaires, accès PMR), direction Sète, Marseillan Plage ou Frontignan Plage. Vous pouvez également opter pour les plages de Mèze, Bouzigues, ou Balaruc-les-Bains qui sont idéales pour les tout-petits, qui peuvent patauger dans une eau peu profonde et sans courant.

J’aime sortir des sentiers battus

Si vous êtes à la recherche d’un coin un peu plus « nature », la plage des Aresquiers, qui s’étend sur environ 7 km entre Frontignan et Villeneuve-lès-Maguelone, est exactement ce qu’il vous faut ! Pas de voiture, pas de moto, juste vous dans un magnifique face-à-face avec la mer. Mais tutoyer le paradis a un coût, celui de l’effort. Il vous faudra en effet marcher en plein nature pour profiter d’une plage quasi déserte où le baigneur (et parfois le maillot) se faire rare à mesure que l’on avance. Sur le sable, quelques galets polis par les vagues, du bois flotté et, dans le creux de l’oreille, le chant des cigales. Un vrai régal !

Jamais sans mon transat !

Pour vous, pas de plage sans un transat-parasol, ou un plateau de fruits de mer dans une paillote ? Nous avons ce qu’il vous faut ! Vous trouverez votre bonheur sur les lidos de Sète et de Frontignan, où vous pourrez lézarder et vous restaurer confortablement la journée, ou profiter d’un concert en soirée.

Infos pratiques :

Pour aller à la plage à pied ou à vélo, pensez à emprunter la voie verte !

Pour trouver le spot idéal, en fonction de vos goûts et de vos envies, n’hésitez pas à consulter nos offices de tourisme.

https://www.archipel-thau.com/