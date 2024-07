BASSIN DE THAU - Levée des restrictions sur tous les coquillages de l'étang de Thau 

La préfecture de l’Hérault annonce la levée des restrictions sur la pêche, la commercialisation et la consommation des coquillages de l’étang de Thau, suite à des résultats d’analyses favorables.

Compte tenu des derniers résultats d’analyses favorables de recherches de toxines effectuées dans le cadre du réseau REPHYTOX sur les palourdes et les moules de Thau, le préfet de l’Hérault a décidé ce jour la levée des dernières restrictions de récolte, du transport, de la purification, de l’expédition, de la distribution et de la commercialisation en vue de la consommation humaine des moules et palourdes de l’étang de Thau.

L’ensemble des coquillages issus de l’étang de Thau peuvent donc à nouveau être consommés sans restriction.

La carte actualisée des interdictions sanitaires de récolte de coquillages se trouve sur le site internet de l’OIEAU : http://www.atlas-sanitaire-coquillages.fr/statuts

La récolte, la pêche, le transport, la commercialisation et la consommation des coquillages de l’étang de Thau avaient été interdites le 20 juin dernier en raison d’une contamination par des toxines lipophiles supérieure au seuil réglementaire. Cette contamination, due à la présence de phytoplancton dans l’eau, avait entraîné des risques d’intoxication alimentaire pour les consommateurs. Les huitres n’étaient cependant pas concernées par cette interdiction.