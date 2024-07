Hérault - Le siège national de Jean Vallon se désolidarise des corridas suite à l'action du COLBAC

Le COLBAC (Comité de Liaison Biterrois pour l'Abolition des Corridas) tient à exprimer sa satisfaction suite à la prise de position du siège national de Jean Vallon, qui s'est désolidarisé des corridas au nom du respect des êtres sensibles. Cette réaction intervient après que le COLBAC a informé et alerté Jean Vallon sur le soutien apporté par l'un de ses salons franchisés aux novilladas de Boujan-sur-Libron.



En effet, le salon Jean Vallon Bonaval à Béziers avait conclu un partenariat avec les organisateurs de Toros y Campo sans en informer le siège national, ce qui constitue une violation de leurs obligations internes. Le COLBAC a également diffusé sur Instagram une photo accablante montrant un taureau en sang avec, en arrière-plan, une bâche publicitaire de Jean Vallon Bonaval accrochée aux arènes. (voir photo jointe)



En réponse à cette situation, le siège national de Jean Vallon a immédiatement réagi via un communiqué public : "Cette initiative n'a pas été remontée, encore moins validée par le siège Jean Vallon. Nous n'avons donc pas autorisé cette publicité dans les arènes de Boujan. La marque Jean Vallon se désolidarise totalement de cette campagne et réaffirme son engagement pour l'environnement et le respect des êtres sensibles." (voir photo jointe)



Le COLBAC se félicite de cette prise de position ferme et sans ambiguïté de Jean Vallon, qui démontre que la tauromachie sanglante nuit à l'image de celles et ceux qui la soutiennent.



D'autres partenaires, à l'image d'une pharmacie de Béziers, ont indiqué au COLBAC qu'ils ne soutenaient que le campo de la feria (les animations en marge des novilladas), et non les corridas. Le COLBAC rappelle les propos de Marin Laval, président de Toros y Campo, dans un article du Midi Libre du 20 juin : "Le campo est né pour équilibrer financièrement la partie taurine." Les partenaires de la feria Toros y Campo de Boujan sont donc directement mêlés à la cruauté des corridas. Compte tenu de la faible fréquentation des arènes, sans le campo et les partenaires, les novilladas de Boujan auraient été un total fiasco financier.

Un autre partenaire a répondu que son soutien était le fait d'une initiative personnelle, non renouvelée en 2024. Pourtant, le logo de cette société figure toujours parmi les partenaires de l'édition 2024.

Pour le COLBAC, il s'agit d'un manque d'honnêteté délibéré de la part des organisateurs de Toros y Campo, qui n'hésitent pas à afficher des soutiens inexistants pour légitimer leurs activités cruelles.



Conformément à son objet statutaire, le COLBAC continue sa lutte contre toutes les formes de soutien à la tauromachie sanglante et espère que, à l'image de la marque Jean Vallon, d'autres enseignes se désolidariseront de ces spectacles barbares.