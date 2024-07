Toulouse - À Toulouse, 1ère Journée Nationale de la Bioproduction et des Biomédicaments

Ce vendredi 5 juillet a lieu la première Journée Nationale de la Bioproduction et des Biomédicaments, initiative de France Biolead.

À cette occasion, TIBH (CRITT Bio-Industries, TBI et TWB), OBBI et Bio'Occ (projet Biothérapie et Bioproduction en Occitanie) organisent une demi-journée dédiée à la filière biothérapies de Toulouse, de sur le campus de l'INSA Toulouse - Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse.

Parmi les acteurs présents à l'événement :

Jean-Luc Moudenc, Maire de Toulouse,

Emmanuel Dequier, Chargé de mission pour les relations avec les industriels de santé, Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche,

Acteurs de la filière biothérapie : TIBH, OBBI, Bio’Occ, UT3, Ambiotis, Cell Easy, GTP Bioways, CHU Toulouse, Eurobiomed, Ad’Occ…

Au programme :

- présentation de la filière, des acteurs et des expertises,

- table ronde,

- visites des plateformes TIBH,

- moments d’échange et de convivialité.



Cet événement réunit pour la première fois les acteurs toulousains de toute la filière : la formation, la recherche fondamentale et transactionnelles, les intégrateurs, les centres de tests précliniques, les start-ups, les pôles de compétitivité, les industriels et CHU, etc.

Cette initiative s’inscrit dans la continuité des animations proposées le matin du 5 juillet par GTP Bioways, Just - Evotec Biologics et Flash BioSolutions, pour présenter les métiers de la bioproduction dans le domaine de la santé à destination des étudiants et des enseignants, où TIBH sera également présent.

