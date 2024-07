Pyrénées-Orientales - De la différence entre un programme financé et un programme pas financé

Le programme du Nouveau Front Populaire est financé. Pour cela, deux leviers essentiels sont utilisés. Le premier consiste à opérer un autre partage des richesses par le biais d’une fiscalité davantage progressive et plus juste. Dans cette configuration, il n’y aura pas de hausse pour 94% des contribuables. Le deuxième réside dans les choix budgétaires qui seront à faire au Parlement pour déterminer des priorités. Ces deux leviers constituent les deux actes fondamentaux de toute démocratie fondée sur la souveraineté populaire : déterminer quelles seront les ressources publiques et comment elles seront affectées.

Le programme du Rassemblement n’est pas financé de manière viable. Pour qui n’en aurait pas été convaincu, il suffit de se remémorer le naufrage en direct lors d’un débat télévisé de Jordan Bardella sur la question des retraites. Poussé dans ses retranchements, il a été obligé de concéder que la retraite promise n’arriverait en fin de compte pour la majorité des Français qu’à 66 ans ! Il convient également de dénoncer la supercherie maintes fois avancée de la baisse des cotisations sociales ou de l’assèchement des ressources budgétaires pour donner soi disant du pouvoir d’achat. C’est précisément le contraire qui adviendra pour les plus modestes : cela se traduit in fine par moins de services publics et par moins de protection sociale, et donc plus de dépenses contraintes au détriment des besoins essentiels et plus encore des loisirs devenant superfétatoires. Ou comment donner l’impression d’être généreux en prenant dans la poche gauche pour transférer (un peu moins) dans la poche droite… En sachant que l’opération sera plus douloureuse pour les plus pauvres.

Il y a bien une différence gigantesque entre un programme financé et un programme non financé. Celui du Nouveau Front Populaire l’est, pas celui du Rassemblement National. Cette différence, c’est celle entre un projet de solidarité et d’harmonie, et un autre projet du chacun pour soi et de la stigmatisation permanente envers l’autre…

Francis DASPE, candidat du Nouveau Front Populaire sur la 1° circonscription des Pyrénées-Orientales