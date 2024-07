Pyrénées-Orientales - Pour des Services Publics accessibles et accueillants !

Les Services Publics sont le seul patrimoine collectif de celles et ceux qui n’en possèdent pas à titre privé. Ils doivent par conséquent faire l’objet d’une attention particulière. Ce sera le cas dans le programme du Nouveau Front Populaire que je représente dans la 1° circonscription des Pyrénées-Orientales.

Ils doivent être accessibles et accueillants. Accessibles, cela signifie un effort à réaliser en termes de proximité ou d’horaires d’ouverture. Accueillants, cela passe par un plus grand nombre de personnels en contact avec les usagers. Il faut donc en finir avec la rationalisation financière sur l’autel de l’austérité qui conduit à la fermeture de nombre de services publics sur le territoire et avec la dématérialisation galopante déshumanisante isolant l’usager des personnels.

Ces reculs de l’implantation des services publics concernent aussi bien les quartiers urbains que les territoires périurbains ou les communes rurales plus éloignées. Il y a urgence à y mettre un coup d’arrêt en revenant aux principes fondateurs des Services Publics : continuité territoriale, égalité d’accès, adaptabilité au nom de l’intérêt général, péréquation tarifaire etc.

Je militerai pour la réouverture systématique des accueils physiques dans les Services Publics. C’est une des conditions sine qua non pour que bénéficier de ses droits ne relève plus du parcours du combattant !

Francis DASPE, candidat du Nouveau Front Populaire sur la 1° circonscription des Pyrénées-Orientales