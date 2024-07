BASSIN DE THAU - Le rapport d'activité 2023 du SMBT est désormais disponible

Le rapport d’activité 2023 du SMBT est désormais disponible

Face aux défis environnementaux qui sont les nôtres, le Syndicat mixte du bassin de Thau conforte au fil des années son rôle de promoteur d'une écologie novatrice. Le rapport d’activité présente de façon synthétique les actions du SMBT et de ses partenaires.

L’année 2023 a été marquée par la tenue des assises « Ora maritima » en octobre et qui ont cette fois encore été fédératrices. Elus, techniciens, entreprises, scientifiques, associations et citoyens se sont retrouvés autour de la question des risques d’inondation, soulignant l'importance de trouver ensemble des solutions pour s'adapter aux défis environnementaux et démontrant notre capacité à le faire.

Le programme de prévention des inondations (PEP-PAPI) du SMBT, lancé en 2023, témoigne de l'engagement de l’État et des collectivités en matière de résilience face aux risques.

En parallèle, le retour de l’inversac dans la lagune de Thau a mis en lumière la fragilité de la ressource en eau, incitant davantage à la recherche de solutions pour préserver ses usages, notamment le thermalisme. En collaboration avec le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM), un projet d’équipement pour contrer les intrusions d’eau salée est en cours d'étude, démontrant l'implication de tous les partenaires dans la préservation de l'environnement local.

Parmi les belles concrétisations de 2023, on notera :

 Une labellisation de la lagune en Aire marine protégée (AMP). Une exposition itinérante et participative a été élaborée par les équipes du Syndicat mixte pour célébrer la lagune, avec une première étape à Mèze lors du Temps de l’étang. Les différentes haltes sont à chaque fois l’occasion de montrer l’extrême richesse de notre écosystème lagunaire, mais également sa fragilité qui oblige chacun de nous, habitants, collectivités et visiteurs à demeurer vigilant. Des contributions (photos, vidéos, témoignages, poèmes, peintures et tout autre artefact artistique ou objet.) de citoyens viennent enrichir l’exposition.

 Le Projet alimentaire de territoire (PAT) Sète-Agde-Méditerranée « De la terre à la mer » a avancé avec ambition en 2023. Ce programme vise à renforcer le patrimoine alimentaire local (vigne, conchyliculture, pêche, etc.) tout en augmentant les productions nourricières. Avec 33 actions prévues, dont le soutien aux exploitants locaux, la promotion des produits locaux et le renforcement des liens entre restauration collective et producteurs, le PAT démontre le potentiel économique de l'alimentation pour notre territoire.

 Enfin, toujours en 2023, de nombreux citoyens se sont mobilisés pour soutenir les missions du Syndicat mixte et contribuer à la transition de Thau vers un territoire plus durable. Des jeunes de Balaruc-le-Vieux se sont investis dans le « Jardin de demain », tandis que ceux de Pinet et Montbazin ont œuvré pour sensibiliser à nos cours d’eau. Les habitants ont également participé à l'animation d'événements autour de l'eau.

Cette dynamique et son volet participatif témoigne de notre capacité à proposer des actions et à nous engager sur le long terme pour un avenir plus durable.

S'il y a de quoi se réjouir des avancées, il faut demeurer conscient des efforts qui restent à entreprendre pour mieux s’adapter aux évolutions du climat afin de vivre sereinement.

Rappel des communes : Agde, Aumes, Balaruc-le-Vieux, Balaruc-les-Bains, Bouzigues Castelnau-de-Guers, Cournonsec, Cournonterral, Fabrègues, Florensac, Frontignan, Gigean, Loupian, Marseillan, Mèze, Mireval, Montagnac, Montbazin, Pinet, Pomérols, Poussan, Saint- Pons-de-Mauchiens, Sète, Vic-la-Gardiole et Villeveyrac.