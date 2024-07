Montpellier - Une soirée inoubliable pour les jeunes du Montpellier Basket Mosson

Dans le cadre de son partenariat avec le Montpellier Basket Mosson, GRDF a offert aux jeunes du Club 50 places pour assister au troisième match de préparation aux Jeux Olympiques 2024, où l’équipe de France masculine affrontera l'Allemagne le 8 juillet prochain.

Un partenariat au service du territoire

GRDF Hérault collabore depuis plus d’un an avec le Montpellier Basket Mosson pour soutenir le projet sportif et éducatif du club. Sous la direction de Khaled Baki, le club, véritable acteur social du quartier, encadre plus de 400 licenciés, dont un tiers de filles.

Ce partenariat permet notamment l'organisation de stages gratuits d'initiation et de perfectionnement au basket-ball, labellisés « Centre Génération Basket », pendant les vacances scolaires. Destinés aux jeunes de 5 à 17 ans, c’est une véritable opportunité pour eux d'explorer ou d'améliorer leurs compétences dans un cadre convivial, encadrés par des animateurs et des éducateurs sportifs qualifiés.

Une opportunité unique pour les jeunes du club

Pour célébrer ce partenariat, GRDF offre, pour la seconde année consécutive, une opportunité exceptionnelle à 50 jeunes du club. Ils assisteront au troisième match de préparation aux Jeux Olympiques 2024, où l’équipe de France masculine affrontera les champions du Monde en titre, l'Allemagne, le lundi 8 juillet à 21h à la Sud de France Arena de Montpellier.

Ce geste permettra aux jeunes de vivre une expérience inoubliable, de voir leurs idoles de près et de s'inspirer de leur talent et de leur détermination.

Le transport vers la Sud de France Arena se fera à bord d’un bus fonctionnant au gaz vert, un gaz renouvelable produit localement à partir de déchets des territoires. Une manière de joindre l’utile à l’agréable en préservant la qualité de l’air.