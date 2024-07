BASSIN DE THAU - Communiqué d'Aurélien Lopez-Liguori, Député réélu de la 7ème circonscription de l'Hérault

Communiqué d’Aurélien Lopez-Liguori, Député réélu de la 7ème circonscription de l’Hérault

Aurélien Lopez-Liguori appelle les électeurs du Bassin de Thau à se mobiliser pour Manon Bouquin (Mèze) et Cédric Delapierre (Frontignan) contre l’extrême-gauche

Aurélien Lopez-Liguori, député réélu dès le premier tour de la 7ème circonscription de l’Hérault, appelle les électeurs du bassin de Thau à se mobiliser massivement en faveur des candidats du Rassemblement National

Manon Bouquin (4ème circonscription – Mèze, Loupian, Bouzigues) et Cédric Delapierre (8ème circonscription – Frontignan, Balaruc) ce dimanche 7 juillet.

Le 30 juin, les électeurs du Bassin de Thau ont très largement plébiscité les candidats de l’Union nationale, jusqu’à faire élire à Sète Aurélien Lopez-Liguori dès le premier tour avec 51,7% des voix de la 7èmecirconscription, et ont placé très largement en tête Manon Bouquin et Cédric Delapierre dans leur circonscription respective. Face à la menace que représente l’extrême-gauche, à son projet de division, de chaos et de désordre, il est impératif de transformer l’essai afin que le 7 juillet prochain, l’intégralité du Bassin de Thau soit aux couleurs de l’Union nationale.

Conchyliculture, pêche, viticulture, tourisme, politique du logement : des problématiques communes unissent les territoires du sud de ces trois circonscriptions.

Trois députés RN issus du Bassin de Thau seront un atout de poids pour défendre et porter la voix de ses habitants dans l’hémicycle du Palais Bourbon. Quand le peuple vote, le peuple gagne !