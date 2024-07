BASSIN DE THAU - Deuxième semaine de grève chez Kéolis Méditerranée sur Séte Frontignan et Agde

Deuxième semaine de grève chez Kéolis Méditerranée

Les salariés de Kéolis Méditerranée ont entamé ce lundi une nouvelle semaine de mobilisation avec encore une très forte participation.

Environ 75% des conducteurs et personnels d’atelier grévistes sur l’ensemble des trois sites (Agde, Sète et Frontignan) dont 94% sur Agde.

« Malgré des difficultés financières, les salariés de Kéolis Méditerranée continuent de montrer leurs désaccords avec les propositions de la Direction et cela montre bien leur détermination à se faire entendre ».

En effet, les propositions d’augmentation du taux horaire en dessous de l’inflation ne passent pas. Au cœur du problème aussi, une meilleure prise en charge de la mutuelle obligatoire d’entreprise par Kéolis est attendue.

« Nous constatons que d’autres filiales de Kéolis ont augmenté la part patronale de leur mutuelle et la moitié de notre personnel de conduite gagne moins de 1000€ par mois. On parle d’un coup de pouce de 30€/mois, pour une entreprise qui vient de faire 175000€ de bénéfice cela ne me paraît pas irréalisable ».

Cette deuxième semaine de grève clôture l’année scolaire et déjà le personnel se prépare à reprendre de plus belle pour la rentrée prochaine début septembre.

« Nous espérons qu’après 10 jours de contestation la Direction va enfin nous entendre mais si cela ne suffit pas nous n’hésiterons pas à recommencer dès le 02 septembre en durcissant la grève s’il le faut ».

Cedric GOYER

Délégué Syndical UNSA chez Kéolis Méditerranée.