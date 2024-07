Canet en Roussillon - LA 19E SOIREE ROSE DU GRAND HÔTEL LES FLAMANTS ROSES

Temps fort de l’été à Canet-en-Roussillon : la célèbre « Soirée Rose » des Flamants Roses revient le 19 juillet 2024 à partir de 19h30 !

Chaque été, depuis sa création, le Grand Hôtel Les Flamants Roses**** à Canet-en-Roussillon organise l’une des plus belles soirées de la côte où se mêlent plaisirs gastronomiques et ambiance musicale avec vue sur la méditerranée. Cette année, l’établissement donne rendez-vous aux épicuriens le vendredi 19 juillet à partir de 19h30 pour un moment inoubliable.

LA soirée festive et glamour de la région :

La « Soirée Rose » du Grand Hôtel Les Flamants Roses**** est devenue au fil du temps une véritable institution. Chaque année, elle marque le milieu de l’été par ses gourmandises et sa bonne humeur contagieuse. Un seul mot d’ordre : dress code « rose » et convivialité ! Cette année, la soirée sera des plus festives avec le concours de l’agence Womanity qui proposera shows de danse, acrobaties et paillettes...dans une ambiance pop & funk !

Un programme gourmand & musical :

Buffet somptueux du Chef Sylvain Marsault dans les jardins et au bord de la piscine avec vue sur la grande bleue, open bar, concert exceptionnel du groupe catalan MASSBEAT dont la notoriété s’envole, et nombreuses surprises participeront à l’ambiance unique de cette soirée méditerranéenne incontournable. Fins gourmets et amateurs de bonne musique seront comblés et pourront profiter de cette ambiance festive tout au long de la soirée dans un cadre privilégié à deux pas de la plage...

« La 19e édition de cette soirée colorée, la plus convoitée de la côte d’Améthyste, est pour nous l’occasion de montrer notre savoir-faire exceptionnel en matière d’accueil et de convivialité. Elle donne le coup d’envoi de notre saison d’été et est un véritable moment de partage et d’émotions. Nous y réunissons clients fidèles et amis pour vivre ensemble une expérience festive et chaleureuse unique » expliquent Alicia et Xavier Lormand, propriétaires de l’établissement.

INFOS PRATIQUES : Tarif 99€/pers. (85€/pers. pour groupe à partir de 8 personnes) - Dress Code Rose - 1, voie des Falamants Roses à Canet-en-Roussillon