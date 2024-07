Pyrénées-Orientales - Se mobiliser et se rassembler pour la sauvegarde des principes de la République

J’adresse mes remerciements les plus chaleureux et les plus sincères aux plus de 25% des électrices et des électeurs qui ont utilisé dans la première circonscription le bulletin de vote du Nouveau Front Populaire, à mon nom et à celui de ma remplaçante Sylvie VENTURA-CID. Me plaçant en deuxième position, ils me permettent d’accéder au second tour.

Je me félicite également que deux autres candidats du Nouveau Front Populaire se soient qualifiés pour le second tour, Nathalie CULLELL dans la troisième circonscription, Julien BARAILLÉ dans la quatrième circonscription. Notons de même la performance de qualité réalisée dans la très difficile deuxième circonscription par David BERRUÉ qui atteint les 20%.

De la sorte, le Nouveau Front Populaire constitue dans les Pyrénées-Orientales la seule alternative possible à l’extrême droite. Le second tour verra s’affronter deux projets de société antagonistes et inconciliables. Le programme du Nouveau Front Populaire vise à l’accomplissement plein et entier de la devise de la République, « Liberté, Egalité, Fraternité ». Celui du Rassemblement National s’échine à la malmener et à la dénaturer : contre la liberté la réduction des droits fondamentaux, contre l’égalité le recours aux discriminations, contre la fraternité la pratique des exclusions et des exclusives.

L’analyse des résultats montre que le Rassemblement National a fait le plein dès le premier tour : l’extrême droite ne possède pas de réserves de voix. Un sursaut est possible et nécessaire. J’appelle en conséquence dans la première circonscription des Pyrénées-Orientales à un large rassemblement autour de ma candidature pour le second tour des législatives de toutes celles et toux ceux qui ont à cœur la sauvegarde et la promotion des principes républicains les plus élémentaires.

Francis DASPE, candidat du Nouveau Front Populaire sur la 1° circonscription des Pyrénées-Orientales