Boujan-sur-Libron - Le COLBAC se mobilise contre les spectacles sanglants de Boujan

Le COLBAC (Comité de Liaison Biterrois pour l'Abolition de la Corrida) manifestera contre les corridas devant les arènes de Boujan-sur-Libron le samedi 29 juin, de 17h30 à 19h00, lors de la première novillada de la feria Toros y Campo. L'association a écrit aux partenaires de l'événement pour les interpeller sur leur soutien à ces spectacles sanglants où 17 jeunes taureaux seront mis à mort.

Pour la première fois, le maire de Boujan-sur-Libron n’a pas émis d’arrêté municipal interdisant les manifestations anticorrida. L'an dernier, grâce à deux actions en justice menées par le COLBAC, le maire Gérard Abella avait retiré l'arrêté interdisant ces manifestations.

Sophie Maffre-Baugé, présidente du COLBAC, déclare : « Notre objectif est de dénoncer la cruauté des novilladas, d’interroger les consciences et de faire réfléchir avec nos visuels et messages. Aucune tradition ne justifie des actes de cruauté envers les animaux. La souffrance et l'agonie d’un taureau ne devraient pas être un spectacle. Nos manifestations pacifiques contribuent à l’évolution des mentalités à Béziers et Boujan. »

En amont de la manifestation, le COLBAC a écrit aux partenaires des novilladas Toros y Campo, notamment des enseignes nationales et locales, pour les sensibiliser aux implications de leur soutien à cet événement cruel. Les novilladas, au même titre que les corridas, relèvent de "sévices graves et actes de cruauté envers un animal" selon l'article 521-1 du Code pénal. Le COLBAC souligne que le soutien à la corrida pourrait nuire à l'image des entreprises auprès d'un public de plus en plus sensible aux questions de bien-être animal.

Parmi les enseignes ciblées, partenaires de Toros y Campo, figurent Optic 2000, les banques CIC et Caisse d’Épargne, ainsi que la bijouterie Guilhem, le magasin de décoration Architruc & Baltaz'Art, les salons de coiffure Jean Vallon ou encore la pharmacie des Arènes.

La persistance des corridas en France s'explique par l'existence d'un réseau tentaculaire au sein des milieux politique, économique, médiatique et entrepreneurial, qui entretient un puissant système de soutien à la tauromachie, notamment à Béziers.

