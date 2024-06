Aigues Vives - Festival "Aigues-Vives en Musiques"

Aigues-Vives en Musiques

Un festival de musique classique en été et en hiver

À ne pas manquer !

Cette année, le festival Aigues-Vives en Musiques se déroulera sous un nouveau format, avec deux volets distincts : l'un en été et l'autre en hiver.

Cet été

Deux concerts vous seront proposés les 19 et 20 juillet à la salle Jean Bosc, récemment rénovée et équipée de la climatisation. En plus du Duo Ingolfsson-Stoupel, nous aurons le privilège d'accueillir le Père Paul Maillet, venu spécialement de Baltimore (États-Unis), pour un récital de piano. Sa présence apportera une touche unique à notre festival et nous sommes ravis de partager ce moment avec vous.



Vendredi 19 juillet : Duo Ingolfsson-Stoupel

Gabriel Fauré : Grande sonate No. 1 pour violon et piano (centenaire de la mort cette année)

Claude Debussy : Sonate pour violon et piano

Rebecca Clarke : Deux sonates pour violon et piano d’une compositrice extraordinaire dont le Duo a récemment fait paraître un disque, accueilli avec enthousiasme par la presse internationale.

Samedi 20 juillet : Père Paul Maillet (Baltimore)

Récital de piano avec des œuvres de : Bach, Schubert et Rachmaninov.