France - Affirmez Votre Style: La Nouvelle Campagne Printemps/Été de Zalando

Alors que la nouvelle saison approche à grands pas, nombreux sont ceux qui se préparent à se débarrasser des couches hivernales pour rafraîchir leur garde-robe avec des styles reflétant leur individualité, tout en s'adaptant aux températures plus clémentes à venir. Zalando dévoile sa dernière campagne printemps/été, invitant les téléspectateurs à pénétrer dans l'univers de personnalités aussi diverses que fascinantes : Eduardo Camavinga, footballeur du Real Madrid, Gabbriette, mannequin et musicienne, CKTRL, multi-instrumentiste et producteur, Alex Consani, sensation TikTok et mannequin, et Henri Purnell, créateur et producteur de crochet.

Dark Romance: L'Allure Mystérieuse de Gabbriette

Pour cette saison, Gabbriette adopte la tendance "dark romance", inspirée par l'esthétique gothique qui a conquis les podiums depuis deux saisons. Cette esthétique mêle une dureté à une féminité romantique. Imaginez un haut dos nu à lacets et une mini-jupe en latex, associés à des bottes à semelles compensées. Des piles de bagues en argent et des cerceaux XL complètent ce look, parfait pour une romantique des ténèbres.

Bloke Core: Le Sportswear de Rue d'Eduardo

Eduardo Camavinga incarne la tendance "bloke core", qui intègre le sportswear au street style. Un maillot Nike glissé dans un jean ample, accompagné de baskets épaisses, constitue un look idéal pour une balade quotidienne. Cette tendance, mise en avant par des créateurs comme Paradis dans leurs collections SS24, séduira tant les fans de football que les amateurs de mode.

Romantisme Moderne: L'Élégance de Henri

Le "romantisme moderne" mêle matières légères, pastels doux et couleurs vives contrastées, une tendance adoptée par des maisons comme Aknavas et Givenchy. Henri Purnell la représente avec un pull en crochet, un jean crème clair et des baskets aux touches colorées. Le crochet et les matières transparentes, au cœur de cette tendance, illustrent l'essor du "gender fluid" dans la mode masculine SS24.

Nouveau Minimalisme: La Simplicité Épurée de CKTRL

CKTRL, avec son style monochrome, incarne le "nouveau minimalisme" et l'esthétique du quiet luxury. Dominant les défilés SS24, cette tendance, popularisée par des créateurs comme Ludovic de Saint Sernin, se traduit par des classiques intemporels et des articles de tous les jours, créant des silhouettes discrètes mais haut de gamme. Pour maîtriser cette esthétique, il suffit d'opter pour des pièces élégantes et simples, parfaites pour une allure sophistiquée sans effort.

Un Voyage à Travers les Styles

La campagne "Affirmez votre style" de Zalando célèbre les caractéristiques uniques qui définissent chaque individu, explorant comment nos histoires personnelles façonnent notre style et nos identités. En s'inspirant des passions de ces cinq créatifs, cette campagne nous invite à explorer et adopter des tendances variées, tout en mettant en avant notre singularité. Préparez-vous à accueillir le printemps/été avec des looks qui vous ressemblent et qui célèbrent votre individualité.